蘇亞雷斯出沒注意　小心又咬人

星期三好多比賽，但我份人好專一，淨係研究西甲。頭關梗係貼馬體會啦，佢哋啱啱簽入蘇亞雷斯，上場後備入替踢咗一陣就省入2粒，哨牙蘇畀巴塞棄用，今季肯定打爭氣波，今場隨時踢正選，侯爾斯卡邊度頂得佢住，博佢上半場就入波，要馬體會半場勝。

跟住睇維拉利爾對艾拉維斯，黃色潛艇上場畀巴塞炒4粒，但都係上半場嘅事，下半場兩邊都收晒油，留力打今場，艾拉維斯勝在夠搏命，就算輸波都唔會大敗，今場我估維拉利爾1球僅勝，要讓球和。

皇家馬德里對華拉度列呢場，我睇中個細盤，一來好分，二來佢哋近5次聯賽對賽，有4次2球或以下，捧入球細有根有據。

焦點賽事直播表

周三6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 鳥棲砂岩

有線662、602台

周三6:30pm 日職 浦和紅鑽 Vs FC東京

有線661、601台

周四0:00am 意甲 賓尼雲圖 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四1:00am 西甲 侯爾斯卡 Vs 馬德里體育會

Now632

周四1:00am 西甲 維拉利爾 Vs 艾拉維斯

Now633

周四2:45am 意甲 拉素 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四3:00am 歐聯附 PAOK Vs 卡斯洛達

有線661、601台

周四3:30am 西甲 皇家馬德里 Vs 華拉度列

Now632