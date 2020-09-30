等咗8年！「舒麥加」再現F1賽場

「車神之子」米克舒麥加已確定會出戰本周五的F1德國站練習賽，這是米克在F1舞台處子登場，同時也是「舒麥加」時隔8年再在一級方程式賽場上首次出現。

年僅21歲的米克舒麥加，一直以踏足一級方程式為夢想，期望承傳「德國車王」父親、7屆總冠軍舒麥加在賽車壇的輝煌，目前在F2位列首位的米克，很大機會下季可以如願成為F1車手。不過，今年F1德國站就讓他有出戰F1的機會，將會代表愛快羅密歐駕駛其C39戰車亮相。

儘管只是練習賽，但「舒麥加」這個的姓氏對上一次出現在F1賽場，已經是8年前，因此今次能在江東父老面前出戰，更有特別意義：「能夠有練習賽這個機會，真是太興奮，尤其是首次在F1周末，而且在自己家鄉紐布寧更加特別，接下來10日我要做好功課，盡力做到車隊所需。」

「黑帝」咸美頓上一站錯過了追平「7冠王」舒麥加的91個分站冠軍紀錄，即將上演的德國站將會是一個良機；對於父親的紀錄將被追平或打破，米克回應大方：「有一句說話是爸爸常常說，紀錄是讓人打破的。」他再講：「這都是在這項運動的每個人目標，而且咸美頓真是做得非常好。」F1德國站將於10月9至11日上演。

另方面，有消息指7年前因滑雪遇上遇外的車王舒麥加已搬到西班牙小島靜養康復，據悉這座豪宅的前主是皇馬會長皮里茲；不過，老車神搬屋沒有特別發出聲明，有消息指舒麥加目前仍未能說話，可用眼睛交流。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！