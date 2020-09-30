重啟本地籃球露曙光　籃總安排工商盃復賽

本地籃球賽有望重開！隨着疫情緩和加上政府進一步放寬防疫措施，香港籃球總會昨日（29日）召開緊急會議，研究逐步重啟比賽的可行性，籃總副會長羅善行表示：「復賽工程已啟動，目標是在2021年第一季度復賽，並計劃先重開公眾市民有份參與的工商盃，與此同時會徵詢甲一球隊收集復賽日期的意見。」而日內將正式公布有關安排。

另外，本報得悉香港籃球代表隊亦暫定於10月6日重投訓練，除重召亞洲盃外圍賽班底外，2022年亞運會的初選成員亦將獲召集，把握時間磨合及備戰未來賽事，畢竟自疫情於1月份爆發以來，擾亂了港籃的訓練計劃，如今康文署已重開了室內運動場，今天亦宣布了於10月2日解封街場，以及放寬隊際球類運動的人數規定（可遵照相關隊際運動的比賽規則），意味球賽亦可恢復進行，這些都有利本地籃球活動逐步回到正軌。

對於「政策鬆綁」有利籃球活動，羅善行透露籃總已開會商討重展各項比賽的方案：「今次總會的反應很迅速，因應疫情的發展而作出應對，以啟動復賽工程，大前題是以球員及職員健康為重。」對於外界批評，認為早前籃總宣布暫定8月甲一才復賽「太耐」，及望有轉彎的餘地，他表示有關諮詢工作已再密切進行，需要一點時間處理：「香港籃球員大多是業餘，有正職工作及有家庭，是否要為球員檢疫？如檢疫後怎安排？以至在甚麼場地作賽？球隊恢復練習多久才適合比賽？可否容納觀眾入場？賽事直播安排？處理這些環節都有一定難度及壓力，期望大眾明白，比賽小組已開動各項工作了。」

甲一球季及銀牌賽原定今年3月開咧，但因新冠肺炎大流行而一再延期。籃球運動發展在精英化及普及化雙軌並行下，總會安排各項活動均需要配合政府政策、場地硬件及組織軟件，以及各持份者的意見綜合考慮而成。「本地聯賽重開的決定作出之前，我們會與各支球隊的領導層徵詢意見，以確保他們有足夠時間作出準備，甚至球隊如欠缺場地練習，更要再作協調，因為落場比賽前都先要有良好的狀態，以免受傷。」羅善行說。但無論如何，政策鬆綁球壇露曙光，下一步希望有更多具體好消息的來臨。