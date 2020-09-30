港超聯　朱偉鈞建功和南區　愉園復賽第1分

港超聯上演下游大戰，由冠忠南區面對愉園。冠忠南區整場取得較高控球率，可惜上半場被愉園把握1次反擊機會，由前鋒朱偉鈞替球隊領先1:0。下半場冠忠南區加強進攻下，亦只能靠佐佐木周的一記角球直射追和，最終雙方以1:1打成平手，各得1分。

冠忠南區開賽初段較為主動，夏志明率先把握對方失誤，在禁區內快傳給隊友，被愉園後衞潘沛軒快一步解圍。愉園之後站穩陣腳，8分鐘更製造出今場首個黃金機會。潘沛軒在右路利用速度擺脫對方守衞後，交出致命橫傳，可惜前鋒朱偉鈞無人看管下鏟射中楣。20分鐘，冠忠南區再次憑「子彈」夏志明一己之力殺入禁區，再助攻後上的劉浩霖，但這名中場在小禁區內「炒飛機」。戰至38分鐘，上半場明顯縮後著重防守的愉園，把握機會打反擊，翼鋒簡嘉亨從左路傳中，但列文在前柱搶先朱偉鈞踢出底線。43分鐘，攻勢更具威脅的愉園終於取得入球。朱偉鈞接應小將伍家揚直線，單對單扭過門將謝家謙後，遲遲未肯起腳，結果比圖勤力「護空門」，但擋出不遠，朱偉鈞剛好快回防的陳港斌一步，補中成功，愉園意外領先1:0。補時階段，佐佐木周右路開出罰球，比圖無人看管下頂高，愉園以1球領先冠忠南區返回更衣室。

下半場冠忠南區繼續控制大局，53分鐘佐佐木周傳球「劏穿」愉園後防，「子彈」單刀被門將鍾偉豪救出。55分鐘，愉園終於有起腳機會，中場林樂賢禁區外推順射斜。56分鐘，「子彈」再次接應佐佐木周傳送，頭槌更一度將皮球送入網窩，但被旁證判越位在先。65分鐘，佐佐木周左路開出角球，皮球直接射向龍門，但鍾偉豪出現犯錯，意外將皮球擋入網，冠忠南區有運追成1:1。72分鐘，門將鍾偉豪再次出現驚險鏡頭，出迎禁區解圍「撻Q」，佐佐木周笠射空門僅僅高出。比賽末段進入高潮，愉園的簡嘉亨在左路橫傳入禁區，可惜禁區內2名球員都未能趕及接應；伍家揚將皮球修正後再次找到朱偉鈞，但這名入球功臣小禁區內省中陳港斌，錯失再度領先的大好機會。93分鐘，佐佐木周禁區內頭槌僅僅頂高，結果雙方以1:1握手言和。愉園成功取得復賽後第1分，至於冠忠南區則仍未打開勝利之門。

賽後冠忠南區門將謝德謙坦然不滿意球隊發揮，認為球隊上半場失球是出於大意，同時對愉園的防守表示讚賞：「我哋都好想揾到機會同罅隙打入去，但都無功而回，好彩可以靠死球入到球波。」至於南區領隊貝可泓亦對今仗只取得1分感到不太滿意：「對手踢得好放，相反我哋踢得好拘謹，進攻處理得唔理想，球員雖然態度好同盡咗全力，不過發揮出嚟效果麻麻。」

今仗替愉園攻入領先1球的前鋒朱偉鈞，上半場曾有1次射中門楣，他賽後亦自覺相當可惜：「球隊今場發揮出色，當然嗰球唔入一定有啲唔抵，1分雖然可以接受，但3分一定係最好。」愉園今季復賽後起用大量年青球員，大部分更加表現出色，朱偉鈞深信愉園下季可以延續好表現：「球隊當復賽係季前熱身賽，球員狀態一定好過冇參加嘅球隊，下季再配合有經驗外援，好似盧斯安奴，加上米基爾、阿孝等新援，陣容會更加完整。」

至於愉園主教練鮑家耀認為今場取得1分十分重要：「對球員將來比賽有更大信心，令佢哋知道唔係要靠外援先可以拎到分。」另外球隊今仗平均年齡只有21.9歲，「鮑sir」表示他們下季需要努力搶位：「球隊有好多年輕球員，再配合4個外援，佢哋如果想爭正選，練波需要更加用心。」