周四凌晨爆發德超盃大戰，拜仁慕尼黑主場鬥多蒙特。多蒙特近年聯賽畀拜仁剋死，不過轉戰德超盃卻屢有驚喜；拜仁開季賽程密，球員開始有疲態，兩軍近3次喺德超盃交手都開半和，今場值得再追。（周四凌晨2時30分開賽）

自從多蒙特喺2011/12球季稱霸德甲後，之後8季聯賽錦標全由拜仁壟斷，當中多蒙特有5季做「阿二」，同拜仁鬥長途賽明顯較輸蝕，不過講到一場過決勝負嘅德超盃，多蒙特近5次法定時間鬥拜仁就取得3勝1和1負，形勢不落下風。

多蒙特上場聯賽作客奧格斯堡輸0比2，但全場圍攻對手、控球比率高達7成，表現唔算太差。佢哋近年走勢多屬「虎頭蛇尾」格局，季初表現往往特別標青，所以能夠喺象徵開咧嘅德超盃中佔有一定優勢，上場意外輸波後，今場定必打醒十二分精神。

德超盃交手旺半和

拜仁上場聯賽以1比4輸畀賀芬咸，各項賽事32場不敗走勢告終，佢哋上周五凌晨喺歐超盃同西維爾激戰120分鐘，最終雖憑查維馬天尼斯入波，以2比1擊敗西維爾，榮膺「4冠王」，不過7日內連續應付3場大戰，體力同多蒙特相比，難免較輸蝕。多蒙特近5次德超盃鬥拜仁只輸1次，單計上半場更未試過落後，包括近3次全部打成平手，今場宜改向半場和埋手。