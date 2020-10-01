無懼人生路陡峭險峻　黎志偉誓坐輪椅攀高廈

4年前，黎志偉不顧一切的坐著輪椅攀上獅子山。每拉下繩子，就彷彿有什麼掉到崖底，世界第8、亞洲冠軍、長州「包山王」，他把過去的光環統統拋掉，最終憑一雙手攀出人生低谷。世界很壞，黎明之前的黑暗更使人懼怕，這個中秋節黎志偉希望為港人帶點正能量：「就算天塌下來也要撐住，總有辦法活下去。」

這天黎志偉帶我們重回母校中華基督教會譚李麗芬紀念中學 ，飯堂內的攀石牆正在翻新，褪色的石頭拆了下來。灰白的攀石牆從地面延伸到天花板，呈一個倒轉的「L形」。「當年不是很多人攀到這幅牆，因為要倒轉攀的。」黎志偉自豪地說。

學校的3面攀石牆滿載了「志偉」的中學回憶，11年攀石運動員生涯就是在這裡開始。他感恩20多年前來到一間不只著重學業發展的學校，在那個運動員不被看好的年代追尋夢想。「從小就想做運動員，田徑、手球、乒乓球，什麼運動都玩，而攀石的天分最多。那時的老師和校長都很支持學生要有夢想，體育、科研、讀書、音樂，只要有夢就去追。」轉眼20多年，他由當年的學校「風頭躉」，到現在坐在輪椅上指導師弟，彷彿走過很長的路，唯一不變是對攀石的熱愛，還有那顆「向上爬」的心。

車禍5周年重登獅子山

黎志偉曾是4屆亞洲錦標賽冠軍、世界排名最高排第8，當年他不用10秒就能攀上長洲太平清醮的14米包山，可惜2011年的一場車禍令這位「包山王」、「蜘蛛俠」半身癱瘓，28歲就要靠輪椅代步。「我失去了自己最喜愛、最自豪的一面，活著已經沒有意義，但當時兒子還有3個月就來到這個世界，到底我要做一個廢人睡在病床，還是和兒子好好相處？幸好我選擇了後者。」 為了妻兒，他還是振作起來，把以前的獎盃丟了一大半。

2016年12月9日是黎志偉遇車禍5周年的日子，他決定在這天挑戰一切的不可能。「當其他人聽到我要攀獅子山的時候，都覺得不可能做到，好感恩最後有40人陪我癲。」一行人清晨4點出發，黎志偉由朋友又揹又抬登上獅子山，登頂一刻讓他驚喜萬分：「一上到去太陽剛升起，這是事前沒有預計過的。」他再由「獅子頭」游繩下降到崖底，沿著繩索加滑輪一直爬上頂，整個過程都是自己一人：「輪椅比想像中重，很辛苦。」全程95米，幾經辛苦攀了2小時40分鐘才能完成，手套也磨破了。

一輪振臂歡呼和致謝之後，黎志偉不忘拍拍雙腿，期待會有任何感覺，可是等了半小時，奇蹟依然沒有出現，從獅子山上俯瞰的香港也是朦朧一片。畢竟人生原本就不是童話故事，從那天開始，黎志偉亦終於接受自己，努力活下去：「人生就是有很多意料之外的事，但只要肯堅持下去，敢於追求夢想，就能看見希望，那天之後我終於釋懷。」坐輪椅攀獅子山的創舉感動全球，令他入圍體壇奧斯卡「2017勞倫斯最佳體育時刻獎」，這段經歷之後更被拍成電影《獅子山上》。

兒子成最大動力 攀大廈為港人打氣

「自己的學生已經成為港隊骨幹成員，有時都會想，如果我沒有事，我們會不會是隊友？」攀石於明年首登奧運舞台，黎志偉偶爾也會懷念作為運動員的自己，但他更享受「爸爸」這個新的身份。說到兒子，他終於收起嚴肅的臉孔：「平日我會帶個仔到公園玩，我會在monkey bar做引體上升，他也會爬來爬去，我做掌上壓時，他又會扶住我雙腳。不過疫情關係，他已變成肥仔了，哈哈！」囝囝Gordon從小已是爸爸的「好幫手」，最近他負責拍攝訓練片段，同時「督促」爸爸不要偷懶，猶如一位小教練。

月前法庭判黎志偉車禍索償官司勝訴，他獲賠償1632萬，纏繞9年的官司終於告一段落。適逢中秋節，他不忘感謝家人多年來的支持和陪伴：「我經歷過死亡，現在一家人食飯的感覺和小時候時不一樣，我很感恩全家齊齊整整。既然過去不能改變，將來又充滿未知，不如活在當下。」2016年攀上獅子山之後，37歲的黎志偉預告年底或挑戰香港鬧市的摩天大廈，總高度超過一百米，比獅子山懸崖更高。他表示計劃處於籌備階段，希望最終能成事：「經歷了這9個月，我很想為大家打打氣。我想告訴香港人，香港精神就是不斷向上，展望將來的香港更美好。」

黎志偉Profile：

岀生日期: 1982年12月25日(37歲)

2016年 輪椅攀登獅子山

2014年 香港十大傑出青年

2008年 香港長洲搶包山比賽冠軍

2007年 世界排名第 8 、Asian X-Game 金牌得主 ( 首位中國人奪冠 )

10屆全國攀石錦標賽冠軍

4屆亞洲攀石錦標賽冠軍