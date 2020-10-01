【有片】普巴驚世罰球！曼聯大勝殺入8強

周四(1日)凌晨英聯盃16強賽事，曼聯以副選出擊，反而表現更出色，作客以3比0大勝白禮頓，晉身8強。後備上陣嘅紅魔鬼球星保羅普巴更加射入1個精彩罰球，證明身價。

兩隊剛於上輪英超交鋒，曼聯靠補時9分鐘博到12碼險勝3比2，今場再碰頭，紅魔鬼主帥蘇斯克查對正選陣容作出10個變動，只有中堅域陀連迪路夫繼續上陣。

曼聯一班副選大踢爭氣波，臨完上半場，桑馬達開出罰球，由麥湯米尼頂入打開紀錄。踢到73分鐘，新加盟嘅荷蘭中場雲迪碧克以一下巧妙後腳傳球，助攻桑馬達射入。

最精彩一幕出現喺80分鐘，保羅普巴喺禁區外左路主射罰球，擦近柱入網，白禮頓門將積臣史迪利做唔切應，只能望住個波入網。值得一提，

呢粒亦係保羅普巴今季各項賽事首個入球，亦係效力曼聯以來，第1次直接射入罰球，呢位27歲法國國腳早前曾經確診新冠肺炎，今次以1球世界波，正式宣布完美康復。