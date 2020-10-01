曼聯副選仲勁揪　4小強大踢爭氣波

曼聯喺英聯盃16強大勝白禮頓3比0，踢出今季最賞心悅目一戰，要歸功於一班副選大踢爭氣波。特別係門將甸恩軒達臣，以及3位中場麥湯米尼、桑馬達、雲迪碧克，都表現出一級水準，證明自己更加值得佔據正選位置。

桑馬達今場表現可圈可點，唔止開出罰球助攻麥湯米尼入波，自己亦射入1球，甚至不遺餘力參與防守。

呢位32歲西班牙老將近年只能屈居後備，但每次上陣總可以作出重要貢獻，呢球亦係佢效力曼聯7年以來第50個入球，其中有5球係踢英聯盃射入，成為球隊盃賽殺手，曼聯管理層應該慶幸上年選擇同佢續約。

今季新加盟嘅雲迪碧克繼英超對水晶宮一役，取得入球之後，今場亦貢獻1次助攻，而且係1次精彩後腳傳球，非常瀟灑。

呢位荷蘭新星之前效力阿積士，已經喺歐聯大舞台證明實力，但成「魔」之後，未能取得正選，甚至引起經理人公開對曼聯表達不滿，佢今次以表現取悅領隊蘇斯克斯，雙管齊下，蘇B嚟緊應該會重用佢。

麥湯米尼屬於曼聯近年比較有「魔性」嘅球員，每次上陣都好落力，唔止防守攔截做到足，今場仲入波，實在要加分。

門將甸恩軒達臣今季回巢，已下定決心要同迪基亞爭正選，佢上圈英聯盃對盧頓，已經有1次神救，今場亦撲出查漢巴克殊、李安度杜沙特勁射，曼聯可以保持不失球，佢功不可沒。

賽後領隊蘇斯克查表示，球隊表現比之前踢聯賽出色，特別係防守做得好好，令對手毫無入波機會，明顯認同甸恩軒達臣表現，佢上位在望。