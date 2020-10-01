肥安有料！愛華頓創82年最佳開季紀錄

愛華頓可以就話係今季最令人驚喜嘅英超球隊，繼聯賽3戰全勝之後，周四(1日)英聯盃再以4比1大勝韋斯咸，打入8強，今季各項賽事取得6連勝，創下球隊球隊自1938年以來首次開季頭6場比賽全勝。

愛華頓前鋒卡維特利雲今場上演帽子戲法，成為球隊近27年首位喺英聯盃連中三元嘅球員，佢今季上陣5場已入8球，加上李察利臣入1球，輕鬆擊敗韋斯咸，愛華頓今季6場比賽合共轟入20球，認真犀利。

愛華頓踢出班霸水準，領隊安察洛堤居功厥偉，呢位61歲意大利名帥上年12月臨危受命，執教「拖肥糖」，經過一輪磨合之後，佢今夏作出針對性收購，包括簽入3位中場占士洛迪古斯、阿倫盧利奧、杜哥利、後衞尼斯尼干高，大大提升中場實力，正所謂得中場、得天下，成功改造愛華頓。

特別係安察洛堤嘅「契仔」占士洛迪古斯加盟之後，愛華頓中前場創造力大增，呢位哥倫比亞國腳今場又貢獻1次助攻，佢今季為愛華頓上陣4次，射入1球及2次助攻，佢已經創造15次入波機會，成為今季創造最多入波機會嘅英超球員，可見「肥安」獨具慧眼，將呢位皇馬棄將變成球隊大腦。