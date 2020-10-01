小巨人發威！阿特蘭大狂炒拉素

意甲「神奇球隊」阿特蘭大又有佳作，喺周四(1日)凌晨意甲大戰，作客以4比1大勝另1支勁旅拉素，開季連續2場聯賽都轟入對手4球，火力驚人。

阿特蘭大上季意甲攻入98球，冠絕各隊，今季繼續大踢進攻足球，繼上場作客以4比2擊敗拖連奴之後，今場又反客為主，上半場已經由魯賓高辛斯、夏迪保亞、艾真度高美斯各入1球，領先3比0。

換邊後，拉素雖然由卡些度追番1球，但都阻唔到艾真度高美斯再入1球，最終阿特蘭大贏4比1完場。

阿特蘭大贏波功臣一定係32歲嘅進攻中場艾真度高美斯，呢位阿根廷國腳上場射入1球及2次助攻，今場梅開二度。換言之，阿特蘭大今季8個入球有5球由佢製造。反觀，拉素嘅歐洲金靴獎得主恩莫比尼今場食白果，表現相形見絀。

身高僅1米67嘅艾真度高美斯已效力阿特蘭大7季，屬於球隊崛起嘅骨幹人物，為球隊喺意甲入49球及58次助攻，絕對可以稱為「小巨人」，亦係最被低估嘅阿根廷球員，僅為國家隊上陣4次，希望阿根廷主帥史卡朗尼可以考慮重用呢位「意甲美斯」啦。