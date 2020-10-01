港超聯中秋大戰　富力R＆F火併傑志

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中秋節上演爭標重頭戲，由富力R＆F迎戰傑志。富力R＆F失落「足總盃」之後，今仗主力盡出。門將繼續由周煜辰把關，後防未有太大變動，繼續由謝家强夥拍杜度，惟林衍廷退居後備。中場則有林柱機、林志堅以及隊長羅拔圖。前線方面稍為作出調動，前鋒基奧雲尼先放在後備席，由迪布利配合伊高沙托尼攻堅，而小將林樂勤今屆首次擔任正選。

至於剛捧走「菁英盃」的傑志陣容同樣完整。王振鵬擔任正選門將，後防由朴俊烔夥拍艾里奧，兩閘繼續有陳晉一、唐建文。中場派出基爾頓以及隊長黃洋，前線入球重任則落在蘇沙和新加盟的加維蘭身上，高美斯以及上仗有好表現的小將安永佳、巴拉克等則先列後備。

富力R＆F

1周煜辰 [GK]

7林志堅

8迪布利

12盧均宜

14方栢倫

15羅拔圖 [C]

18伊高沙托尼

20林柱機

27林樂勤

30謝家强

33杜度

後備：

94謝家榮 [GK]

5勞烈斯

16林衍廷

22基奧雲尼

32袁振昇

77麥富城

99陳嘉宝

傑志

1王振鵬[GK]

5艾里奧

6朴俊烔

10基爾頓

11蘇沙

19黃洋[C]

21唐建文

24鞠盈智

29加維蘭

31羅梓駿

95陳晉一

後備:

23郭劍橋[GK]

3丹尼

4李毅凱

8安永佳

18高美斯

34巴拉克

35史雲斯頓

秋分已過，漸入深秋，農民習慣此時盤點收成，適逢「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍爭奪進入最後直路，各路雄師亦是時候秋後算賬。中秋正日（1日）下午3時在將軍澳運動場將有一場6分波大戰，由富力R＆F火併傑志。兩軍分別落後榜首1至2分，然而今仗將直接影響彼此之爭冠機會，桂冠誰屬，還看中秋！

富力R＆F上場在足總盃決賽失利，僅餘聯賽一項錦標有機會競逐，主教練楊正光表示，上場敗仗無疑有損軍心，但球隊上下均明白要盡快收拾心情，迎接今場對傑志的硬仗。他承認，決賽後相距2天再戰聯賽對球員體能消耗甚大，因此備戰期的訓練主要側重於體力恢復和心理調整。

富力今場陣容不整，布基納法索國腳古拿累積滿5面黃牌掛免戰牌，羅港威對愉園一仗重傷恐收咧，不過「光Sir」慶幸杜度的復出能為球隊帶來「及時雨」，此子上場聯賽首度上陣即建功，定能為球隊帶來一定正面作用。另外，富力上場因場外新聞影響，2名職員無緣列席板凳，「光Sir」交代球會已向足總解釋事件，待賽會再次通過二人病毒檢測後有望告一段落，他認為此事無損部署，球隊如常專心備戰。

另邊廂傑志剛在菁英盃封王，士氣旺盛，加上比富力多一天休息時間，優勢相對較大。然而球隊總監兼總教練朱志光賽前警惕球員，足球比賽乃以每一場計算，菁英錦標已成過去，球員須有充分心理準備迎接今場聯賽。他亦指出對手陣中有不少倒戈球員，包括林柱機、林志堅等均能對傑志構成很大威脅，但彼此熟悉對方的特性下，雙方今場皆無絕對優勢。

另外，「朱Sir」透露球員體能恢復情況理想，但部份上場收起的球員今場或需繼續休息，而硬仗主要靠球員的臨場發揮，他相信眾將足以應付。傑志現於積分榜落後富力1分，今場贏波便能上榜首，「藍鳥」隊長黃洋道出勝負關鍵：「呢場波睇大家球員嘅質素同經驗，我哋大部份球員都有大賽經驗，呢方面或者比富力較有優勢。」

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