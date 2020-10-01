【NBA總決賽】「一眉」34分助湖人大勝　熱火3主力傷晒

NBA總決賽Game 1大戰於中秋佳節上演，力爭10年來首個總冠軍的湖人展現王者氣勢，「一眉」安東尼戴維斯主宰內線狂轟34分，加上「大帝」勒邦占士的「準大三元」，湖人以116比98擊敗熱火，總場數領先1比0。熱火今仗更有三大主力達基斯、巴姆艾迪巴約及占美畢拿先後因傷退下火線，爭標形勢急轉直下。

兩隊首節互有領先，熱火打出13比0攻勢一度領先23比10，「紫金軍團」及時調整，卡迪維樸普「背靠背」三分球展開反擊，湖人此節以31比28稍微領先。季後賽全隊命中率高達49.8%冠絕聯盟的湖人，第2節憑丹尼格連、戴維斯、馬基夫摩利士、在外圍連環發炮，短短4分鐘一段16比2攻勢如驚濤拍岸，瞬間將分差拉開20分。湖人在上半場狂發11顆「三分彈」，以65比48返回更衣室。

熱火正選控衛達基斯腳傷退下火線之後，另一得分主力占美畢拿亦在第2節尾段上籃時扭到左腳，但他在下半場堅持上陣，可惜球隊在第3節再有中鋒巴姆艾迪巴約撞傷左肩離場。湖人的安東尼戴維斯如入無人之境，此節轟入12分，帶領湖人領先最多32分。值得一提的是，湖人在防守端亦滴水不漏，熱火未能靠拿手三分縮小差距。

末節熱火終於有新秀納恩挺身而出，作為今季最佳新人票選第2名的他此節貢獻14分，一度將分差收窄至17分。熱火一度重燃希望，畢拿亦再度上場「搏一搏」，可惜他再扭到同一位置，無奈退下火線，最終熱火以98比116吞敗。湖人今場除外圍投射表現突出，籃板方面亦壓倒對手，全隊搶得53個籃板，比熱火多17個。

湖人對上一座總冠軍已經要回到10年前，當年安東尼戴維斯只有17歲，如今他已是聯盟頂尖球星，是日他迎來生涯首場NBA冠軍戰，全場交出34分9籃板5助攻，與取得25分13籃板9助攻的勒邦占士再次成為球隊贏球功臣。賽前被視為「冷門」的熱火經歷慘痛一役，兩度「拗柴」的占美畢拿取得全隊最高23分，而早前曾確診新冠肺炎的納恩則以18分緊隨其後。