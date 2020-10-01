獲頒社區服務獎　葉鴻輝：歸功整個球圈

香港政府周四（1日）公布2020年授勳名單，香港「門神」兼東方龍獅球員葉鴻輝（阿輝）榜上有名，獲授「行政長官社區服務獎狀」，以表揚其多年為香港足球發展及香港足球代表隊付出的貢獻，亦是繼2018年前港足隊長陳偉豪獲表彰後，新一位獲授同一獎狀的球圈中人。

香港政府在新聞公報網站上公布授勳名單，今年共687位人士獲授勳銜，而葉鴻輝成為今年唯一一位榜上有名的現役運動員。葉鴻輝受訪時表示，對獲獎感十分鼓舞，但他認為這項殊榮應屬於整個球圈：「攞獎唔係淨係代表自己，仲代表成個香港足球界。主要都係香港隊嘅比賽令到政府留意到，呢個獎肯定到成個香港足球界嘅貢獻。」他亦不忘感謝所有曾為本地球壇付出的人：「大家都好努力為港足發展而做啲工作，希望大家一齊繼續做好香港足球，令未來港隊成績同港足發展會更好。」「阿輝」除期望繼續為港足效力外，亦想以身作則培訓更多具實力的新秀，因為他認為年青人才是香港足球的未來，更多新血注入才能為港足帶來更大的正面作用。

「行政長官社區服務獎狀」屬授勳及嘉獎制中其中一項獎狀，過往亦曾有球壇中人獲授勳銜，包括本地足壇名宿郭家明2012年曾獲授「銅紫荊星章」，前足總主席梁孔德同年獲授「榮譽勳章」。全球首位帶領男子隊奪頂級聯賽冠軍的女教練陳婉婷，於2016年獲授「銅紫荊星章」，而2年後前港隊隊長陳偉豪亦曾獲授與「阿輝」同一獎狀。