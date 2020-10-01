干地好眼光！國米新兵1傳1射製造閃電入球

國際米蘭今季捲土重來，踢出霸氣足球，喺周四(1日)凌晨意甲開波28秒就入波，作客以5比2大勝新升班嘅賓尼雲圖。國米新加盟嘅翼衞阿舒拉夫今場助攻盧卡古入波，自己亦射入1球，表現光芒四射，再次證明教練干地簽人眼光獨到。

21歲嘅阿舒拉夫過去2季被皇馬外借去多蒙特，已經以助攻力強聞名於世，今夏以4,000萬歐元轉會費加盟國米，繼續發揮「帶刀侍衞」本色。呢位摩洛哥國腳上場意甲處子戰後備上陣，即助攻盧卡古入波，佢今場擔正選，表現仲搶鏡，開波28秒又係右路傳中畀好拍檔盧卡古射入。

跟住國米再由加利亞甸尼、盧古卡入波，領先至3球，雖然賓尼雲圖前鋒基安魯卡卡柏里把握國米門將漢丹洛域解圍失誤，追番1球，但阿舒拉夫近門建功，為國米上半場領先4比1，基本上已經判賓尼雲圖死刑。

換邊後，阿歷斯山齊士助攻拿達路馬天尼斯射成5比1，賓尼雲圖再由基安魯卡卡柏里入多1球，合演1場入球騷。國際米蘭開季2連勝，合共轟入9球，睇嚟今季真係好有機會打破祖雲達斯壟斷意甲局面。