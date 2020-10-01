拜仁榮膺5冠王！今年仲有機會贏第6冠

周四(1日)凌晨德超盃，拜仁慕尼黑以3比2擊敗老對手多蒙特，近5年4次獲得呢項錦標，亦係呢支德甲勁旅2020年奪得嘅第5項冠軍。拜仁創下盛世，教練費歷克居功厥偉，佢領軍之下踢咗40場比賽，取得36勝1和3負，換言之勝出率達高90%。

拜仁慕尼黑捧完歐超盃之後，雖然上場德甲以1比4大敗於賀芬咸腳下，但今場迅速回勇，由哥倫天杜利素、湯馬士梅拿各入1球，領先2比0。

多蒙特雖然缺少抱病在身嘅翼鋒查頓辛祖，但仍然由祖利安白蘭特、艾寧夏蘭特各建一功，一度扳平2比2。

戰至82分鐘，拜仁中場甘美治成為絕殺功臣，佢喺中場截到波之後，立即打反擊，傳畀羅拔利雲度夫斯基，再後上接應殺入禁區，即使射門被門將馬雲希斯封出，兼遭對手推到失去平衡跌倒，但仍然可以用腳勾射補中入網成3比2，認真神奇。

拜仁慕尼黑今年已經奪得德甲、德國盃、歐聯、歐超盃、德超盃5個冠軍，由於原定年尾於卡塔爾舉行嗁世冠盃仲未取消，拜仁今年仲有機會做6冠王。

拜仁曾於2013年有機會成為6冠王，但因為喺德超盃輸畀多蒙特，而功虧一簣，就睇下今年能否成事。