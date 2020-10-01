甲一3月回歸！籃總重啟活動　港隊復練　　

因疫情暫停逾半年的本地籃球壇即將復甦！香港籃球總會周四（1日）宣布，由於疫情稍為舒緩，而禁聚令中體育活動可以豁免，故此籃總決定立刻重啟所有籃球活動，包括重召香港代表隊於本周末恢復集練；而「兩大錦標」銀牌及甲一聯賽，則計劃在明年3月復賽，賽事主要放在修頓場館舉行，並租用荃灣體育館作次選之用。

籃總的聲明中表示：「現時疫情稍為得以舒緩，本會宣佈為配合政府最新的防疫措施，現限聚令中可以豁免進行體育活動，本會即將立刻重啟所有籃球活動，首先在10月3日開始，在康文署轄下重開場地，恢復香港隊訓練，讓香港隊隊員有足夠的訓練備戰將會舉辦的國際賽事。另外，籃總亦將恢復因疫情而腰斬的第41屆工商盃籃球賽，讓各參加球隊可以立刻重新投入比賽。」

此外，籃總表示將緊貼並配合政府因應疫情而訂立的措施，「立刻安排香港籃球銀牌賽及香港籃球聯賽（首要符合康文署及遊樂場協會對於場地的使用條款容許下進行）」，然而，考慮到球員因疫情欠缺集練多時，在健康及安全、並避免受傷的前提下，籃總強調會首先給各球隊有足夠時間訓練及預備，「一切條件許可之下，然後計劃將於明年三月復辦比賽，由於場地需求緊張，本會接着舉辦的甲一組賽事，將主要放在修頓場館舉行，並租用荃灣體育館作次選之用，藉此確保甲一組比賽能夠順利進行。」

就疫情可能出現的反覆情況，聲明補充了突發情況下的應變方案，「若比賽場地因不可預見的因素而被迫關閉，將盡力安排比賽順延至場館重開後立刻進行。讓本地球員丶球迷可盡快參與本地籃球活動。」