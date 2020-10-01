抵玩！曼聯有望借用皇馬5.5億前鋒

曼聯領隊蘇斯克查一直想簽入1位正前鋒，隨住距離英國時間10月5日晚轉會市場關閉愈來愈近，蘇斯克查都要加緊工作，根據西班牙《阿斯報》爆料，曼聯已經聯絡皇馬前鋒盧卡祖域嘅經理人，希望借用呢位22歲塞爾維亞國腳1季。

據悉曼聯原本想簽入自由身嘅卡雲尼，但呢位33歲烏拉圭國腳人工太高，年齡亦大，紅魔鬼傾向借用盧卡祖域，尤其係呢位射手身體健碩，應該適合英超風格。

皇馬上年夏天用6,000萬歐元(約5.5億港元)向法蘭克福收購盧卡祖域，但佢加盟之後表現欠佳，上季西甲只上陣17次入2球，今季上陣2場亦冇波入。施丹一早已經想外借佢，兼可以為球會慳番800萬歐元年薪支出，曼聯依家提出借用，好有機會成事。

除咗曼聯之外，羅馬、AC米蘭、國際米蘭都想借用盧卡祖域，紅魔鬼想獲得佢加盟，出手就要快啦。

另外，有傳曼聯都想借用巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，但巴塞希望直接出售佢，要求5,000萬至6,000萬歐元轉會費，成為雙方最大分歧。