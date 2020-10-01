港超聯　蘇沙絕殺10人富力　傑志升上榜首

中秋節港超聯上演爭標大戰，由富力R＆F硬撼傑志。富力R＆F上半場已經落後2球，謝家強更直紅出場，傑志整個下半場「人多打人少」的情況下，卻一度被後備入替的基奧雲尼「梅開二度」，追成2:2平手。幸好蘇沙在比賽未段建功，傑志有驚無險下以3:2獲勝，升上榜首。

8分鐘，傑志率先出現入球機會，陳晉一左路傳中，加維蘭禁區內抽射省中羅拔圖，基爾頓補射同樣被杜度擋出。富力R＆F直至12分鐘才出現第1腳射門，前鋒迪布尼在禁區外遠射，龍門王振鵬接實。16分鐘出現驚險鏡頭，傑志隊長黃洋在禁區「控甩腳」，被迪布尼搶走，之後疑似踢跌這名科特迪瓦射手，但球證未有表示。易邊後傑志控制戰局，17分鐘蘇沙左腳勁射，門將周煜辰擋出不遠，羅梓駿後上「執雞」，傑志領先1:0。27分鐘出現今場轉捩點，中堅謝家強頭槌解圍失誤，加上周煜辰未能及時踢走皮球，加維蘭連隨射空門，謝家強情急之下以右手擋下皮球，球證給予「全餐」，富力輸12碼之餘，謝家強更遭出示紅牌被逐。加維蘭親自操刀入網，取得加盟傑志後第1個正式入球，傑志領先2:0，富力R＆F馬上換入守將林衍廷，半場以2球落後。

傑志下半場初段繼續控制大局，52分鐘，鞠盈智接應基爾頓直線，左路落底傳中，可惜半射半傳下，羅梓駿僅差一步未能將皮球送入網。隨著比賽時間愈來愈少，富力R＆F換入射手基奧雲尼，收起後衞方柏倫，銳意加強攻力，67分鐘果然取得成效，迪布尼前場把握艾里奧犯錯，再橫傳助攻給基奧雲尼單刀射入，富力R＆F追近至1:2。76分鐘基奧雲尼接應伊高沙托尼直線，再次射破王振鵬「十指關」，帶領富力追成2:2平手。比賽尾段進入高潮，80分鐘丹尼後上左路橫傳，傑志前鋒蘇沙「挺身而出」，禁區內無人看管下近射破網，傑志再次領先。雙方之後未有入球，最終傑志維持3:2比數，險勝富力R＆F。傑志全取3分後以16分，力壓東方龍獅升上聯賽榜首，落敗的富力R＆F則跌落第3名，爭標形勢更加混亂！

富力R＆F最終不敵傑志，主教練楊正光賽後對落敗感無奈：「上半場初段已經落後，令比賽更加難踢，加上謝家強領紅被趕出場，進一步影響球隊部署。」「光sir」坦然目前爭冠形勢變得被動，就算最後不能奪冠，希望仍可以爭取第2名。

另外他仍不忘讚賞球員在今仗的付出：「透過半場鼓勵大家，加上作出咗換人調動，大家都踢得相當積極，踢少1個人都冇畀到對手好大優勢，有段時間甚至成功追和，我好感謝佢哋去到最後都冇放棄。」