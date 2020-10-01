歐聯今晚抽籤！勢現死亡之組

32支參加歐聯分組賽嘅球隊已經誕生，歐洲足協將於香港時間周四(1日)晚11點於瑞士日內瓦進行分組賽抽籤。

一如以往規定，來自同一國家球隊分組賽唔會編入同一組，按照目前檔次排名，3大英超勁旅曼城、曼聯及車路士、2支西甲代表巴塞隆拿、馬德里體育會及德甲多蒙特屬於第二檔次。

第三檔次則有上季歐聯異軍突起嘅阿特蘭大及RB萊比錫，同埋2支意甲代表國際米蘭及拉素，相信無可避免會出現死亡之組，到底會否出現利物浦、巴塞隆拿、國際米蘭及慕遜加柏同組嘅極端情況？到時自有分曉。

同日歐洲足協亦會頒發上季各個最佳個人獎項，上年當選最佳球員係利物浦中堅華基爾雲迪積克，今年三位候選人分別係羅拔利雲度夫斯基、紐亞及奇雲迪布尼，當中以「羅拔仔」勝出呼聲最高。講到最佳教練就係三名德國籍教頭費歷克、高普及拿高斯文之爭，上季帶領拜仁成為三冠王嘅費歷克料會大熱當選。

歐聯分組賽抽籤檔次

第一檔次

拜仁慕尼黑、西維爾、皇家馬德里、利物浦、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、辛尼特、波圖

第二檔次

巴塞隆拿、馬德里體育會、曼城、曼聯、薩克達、多蒙特、車路士、阿積士

第三檔次

RB萊比錫、國際米蘭、拉素、阿特蘭大、基輔戴拿模、奧林比亞高斯、薩爾斯堡、卡斯洛達

第四檔次

布魯日、慕遜加柏、巴沙克舒希、雷恩、費倫斯華路士、莫斯科火車頭、馬賽、米迪蘭特