港超聯　謝家強被逐成關鍵　雙方主帥評裁決

周四（1日）上演的港超聯爭標路上重要一戰，傑志最終以3比2險勝早段打少一人的富力R＆F，取得寶貴3分升上榜首。今場關鍵除蘇沙射入奠勝球外，球證的判決亦成賽事焦點。

這場大戰由主裁判譚炳煥執法，撰文時根據足總網頁上的統計，其今場一共出示6黃1紅警告。賽事最備受爭議的片段，是24分鐘富力守衞謝家強回防之際，不慎用手阻擋加維蘭的射門，被球證罰「食全餐」，被逐之餘更累球隊輸12碼，此判決一度引發富力眾將過度反應，而門將周煜辰和後衞杜度亦因投訴過激被出示黃牌警告。擾攘近2分鐘，加維蘭拾起皮球操刀，首次起腳中鵠，惟隊友被指偷步入禁區，裁判下令重射，而該位「狂牛兵」第二次起腳再中，為傑志27分鐘領先至2比0。

及後，富力鋒將迪布利持球殺入禁區，傑志守將疑禁區犯手球，惟球證今次並無表示。富力後備席隨即怒吼，在第四球證提醒主裁之下，富力R＆F教練團之一米爾科雷尼克被罰黃牌。下半場，雖然富力一度靠基奧雲尼的「梅開二度」追平，但傑志亦憑蘇沙射入奠勝。

富力R＆F賽前受着種種不利因素影響，因被指涉嫌違反賽會衞生指引，上場足總盃決賽2名職員被罰避席板凳，今場再遇上意外判決，主教練楊正光受訪時指滿意球員表現，惟多項不利因素令球隊受挫：「多謝球員落力嘅表現，然而包括賽程、額外嘅因素、球證嘅判決令到我哋好困難，戰果當然係失望，令到形勢好被動。」

他其後評論裁判今場的判決：「都冇辦法，可能呢個係球賽嘅一部分，當然喺賽事入面亦都有覺得不滿嘅地方，但係比賽完咗我哋都要接受。球證判決我諗係一路都有嘅問題啦，都唔只係今日，希望為咗香港足球，大家都繼續進步。」

另邊廂傑志總監兼總教練朱志光則未有多談裁判的判決，但坦言作為贏波一方當然是利好：「你問贏波嗰隊緊係係好嘅，但比賽都係公平，球證係比賽一部分，但我感覺上都冇咩特別，我又唔係好適宜評論球證好壞。」