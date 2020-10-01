利物浦傷病多！盃仔唔要啦

周五(2日)凌晨將上演英聯盃16強大戰，利物浦將會4日內第2度喺晏菲路球場迎戰阿仙奴，「紅軍」日前喺英超以3比1技術性擊倒「兵工廠」，不過今場再交鋒就係另一個世界。利物浦向來對聯賽盃並唔熱衷，預計會以全後備同新人掛帥，相反阿仙奴將奪冠希望放喺盃賽上，重視程度更高，而且近年踢盃賽特別醒神，今場受讓必捧讓球客勝。（周五凌晨2時45分開賽）

利物浦近2年先後贏得歐聯同英超冠軍，今季目標當然集中喺呢兩大賽事上面，聯賽盃只係磨練新人同後備嘅舞台。當然「紅軍」班後備亦非善男信女，上一圈作客7比2大破林肯城就盡展威力，不過今場對手畢竟係英超名牌阿仙奴，南野拓實、奧歷治同梳頓沙基利呢班第二梯隊球員，點都唔及正選嘅超班實力。

大腦艾簡達拿染新冠

事實上，「紅軍」目前中後場都有隱憂，西班牙中場堤亞高艾簡達拿日前證實感染新冠肺炎，今場以及下輪英超都會缺陣，多數要到國際賽檔期過後先至出得。加上隊長佐敦軒達臣及中堅祖爾麥迪比仍然養傷，領隊高普嘅可用兵源將進一步緊縮，要再次擊倒阿仙奴有一定難度。

處於重建期嘅阿仙奴，將捧盃希望放晒喺盃賽之上，領隊阿迪達上季中上任後，連贏英足盃同社區盾兩個冠軍，對英聯盃當然亦都虎視眈眈，上一圈作客2比0贏勁旅李斯特城，就證明「兵工廠」爭冠決心。

阿仙奴上屆英聯盃16強同樣係作客利物浦，當時就踢成5比5平手後互射12碼出局，不過翻查紀錄，阿仙奴對上8次喺本土盃賽面對利物浦，法定時間內錄得6勝2和不敗佳績，包括季前社區盾奪冠一役，今仗捧讓球客勝為上上之選。