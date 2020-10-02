歐聯32強抽籤　C朗美斯球王再相逢

歐洲足協周五(2日)凌晨為本年度歐聯32強分組賽進行抽籤，G組祖雲達斯撞巴塞隆拿，兩大球王C朗同美斯再相逢，被編入H組嘅曼聯亦硬仗連場，同組有巴黎聖日耳門同RB萊比錫，利物浦與阿積士及阿特蘭大同組，都唔易打。

因疫情關係，今屆歐聯抽籤在日內瓦閉門舉行，32支參賽球隊分成4個檔次，兩大球王C朗同美斯所屬球隊，祖雲達斯處於第一檔次，巴塞隆拿排在第2檔次，結果兩隊喺G組撞到正，兩人將會自從C朗離開西甲後，2年來再度在場上碰頭。

至於幾支英超球隊中，被編入H組嘅曼聯對手最強，計有法甲豪門巴黎聖日耳門及上屆異軍突起嘅RB萊比錫，D組嘅利物浦同組有阿特蘭大，車路士嘅E組就要硬撼西維爾，C組嘅曼城，同組就會上演2004年歐聯決賽翻版「馬賽對波圖」。

抽籤期間同時進行歐洲足協頒獎禮，杜奧巴獲頒歐洲足協主席特別獎，紐亞獲頒最佳門將、甘美治獲頒最佳後衞、奇雲迪布尼獲頒最佳中場、羅拔利雲度夫斯基獲頒最佳前鋒、費歷克獲頒最佳教練，最後羅拔仔擸埋年度最佳球員。