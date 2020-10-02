阿仙奴12碼贏利物浦　尼奴連環神救激死高普

周五(2日)凌晨英聯盃16強大戰，阿仙奴憑德國門神賓特尼奴屢救險球，作客以0比0守和利物浦，互射12碼階段賓特尼奴再救出2球，帶領阿仙奴喺「突然死亡」贏5比4晉級。8強抽籤亦已出爐，阿仙奴將會主場迎戰另一勁旅曼城。

今場係兩隊4日內第2次喺晏菲路球場交鋒，上場英超利物浦贏3比1，今仗兩隊都起用大量後備，「紅軍」作出9個調動，留番穆罕默德沙拿同華基爾雲迪積克帶隊，阿仙奴亦作出8個變動，只有賓特尼奴、洛賀丁同格列沙加繼續正選，其中賓特尼奴就成為今場關鍵人物。

技高一籌嘅利物浦今場控制戰局，亦不乏到肉埋門，不過賓特尼奴「上身」一一化解，包括迪亞高祖達完半場前插水式飛頂、華基爾雲迪積克近門快射、馬高古積頭槌等必入球，數據顯示賓特尼奴今仗作出7次成功撲救，加上互射12碼嗰陣再救奧歷治同哈利威爾遜射門，成為今場最大英雄。賓特尼奴亦係自2012年後，第1個喺晏菲路球場冇被入波嘅阿仙奴門將。

英聯盃8強抽籤結果亦出爐，阿仙奴繼作客李斯特城同利物浦後，又要主場同曼城爭入4強，另一焦點係愛華頓主場大戰曼聯，其餘2場為史篤城主場對熱刺、賓福特主場鬥紐卡素。

利物浦領隊高普賽後亦「曲線」讚揚賓特尼奴：「我完場之後同佢講，我對佢今場嘅表現好唔開心，我哋已經做盡晒要贏波嘅嘢，但亦要接受有時結果未如想像，今次出局並唔係因為球員表現差。」