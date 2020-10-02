歐霸史上最長12碼　AC米蘭晉級嚇餐死

歐霸盃附加賽周五(2日)結束，熱刺、AC米蘭、燕豪芬、些路迪等名牌悉數晉級，不過AC米蘭作客葡超球會里奧艾維就成為經典之戰，兩隊喺法定時間踢成1比1，加時賽後最後一刻AC米蘭再追成2比2，互射12碼雙方更要射足12輪，24次主射之後先至分出勝負，最終AC米蘭喺12碼贏9比8驚險晉級。

AC米蘭今場51分鐘由沙利麥卡斯先開紀錄，但里奧艾維72分鐘靠法蘭斯高謝拉度斯追平，加時賽第1分鐘更有謝臣入波反超前，正當以為AC米蘭將大熱倒灶，里奧艾維守將保尼夫高域喺完場前1分鐘禁區內犯規，被逐出場兼輸12碼，AC米蘭由查漢奴古操刀射入，打成2比2下要靠互射12碼分勝負。

呢場「馬拉松式」12碼大戰，兩隊頭7個球員全部射入，第8、第10同第11輪又咁啱一齊宴客，直到第12輪，AC米蘭中堅卡積亞第2次主射得手，但里奧艾維嘅安德蘭山度士射門就被基安盧基當拿隆拿救出，AC米蘭驚險晉級。

互射12碼要踢足12輪，係歐霸盃史上最長紀錄，里奧艾維喺12碼「突然死亡」階段，曾經有一球係省中內柱後，碌晒成條白界線再中另一邊門柱彈出，AC米蘭教練皮奧利都承認今仗係「球迷奇遇記」：「喺呢個情況下真係好難控制自己嘅情緒，我哋由幾乎贏波到幾乎出局，12碼真係好講運氣。」