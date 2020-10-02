英格蘭點兵　前鋒人氣王首度入選

英格蘭國家隊為下星期重開嘅歐國聯點兵，一如所料，上次國際賽爆出「約炮醜聞」嘅菲爾科頓同格連活特未有入選，不過喺希臘因襲警、行賄等罪名被捕嘅哈利馬古尼，就獲得領隊修夫基重召，而佢亦挑選3名新人入伍，包括愛華頓人氣王前鋒卡維特利雲。

英格蘭會喺9日內連踢3場，包括對威爾斯嘅熱身賽，以及對比利時同丹麥嘅歐國聯賽事，修夫基今次特別挑選30人大軍，阿仙奴新星布卡約沙卡、李斯特城中場哈維班尼斯同愛華頓前鋒卡維特利雲首度入選，卡維特利雲今季各項賽事已有8個入波，火熱狀態得到回報。

英格蘭30人大軍

●門將：

甸恩軒達臣、比克福特、尼克普比

●後衛：

阿歷山大阿諾特、芝維爾、高亞迪、艾歷迪亞、祖高美斯、米克堅尼、哈利馬古尼、美蘭尼爾斯、泰朗明斯、捷比亞、基爾獲加

●中場：

佐敦軒達臣、美臣蒙特、加雲菲臘斯、迪格蘭賴尼、禾特普斯、哈利雲克斯、哈維班尼斯、基亞利殊、布卡約沙卡

●前鋒：

譚美阿巴謙、卡維爾利雲、丹尼艾格斯、哈利卡尼、拉舒福特、查頓辛祖、史達寧