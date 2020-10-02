高級銀牌　公眾假期做乜好？睇直播囉！

▪毋需登入，立即睇直播：

中秋翌日「高級組銀牌」於旺角場戰火重燃，周五(2日)下午東方龍獅與理文決賽碰頭，競逐今季本地球壇最後一項頂級盃賽殊榮。剛於「足總盃」封王的東方龍獅氣勢正盛，為爭「雙冠王」必定博盡，而理文繼上季之後，再有機會問鼎盃賽冠軍。圓月高掛，兩軍聚首旺角大球場，誓要分出高下。(on.cc東網周五下午3時直播)

今屆「高級組銀牌」自去年12月底完成4強賽事，原定2月舉行的決賽受疫情影響，最終延遲近8個月才上演。今場兩軍均有主力無份出戰，其中東方龍獅兩大攻擊手盧卡斯及辛祖，因不符合上陣資格，只能齊齊於觀眾席做看客。至於理文則有王牌法國射手尼迪利停賽，連同中村祐人及黃俊皓等新兵，無緣出戰今仗決賽。

東方龍獅今屆先於8強淘汰冠忠南區，4強再與富力R&F上演入球大戰，最終以5比3成功闖關。球隊復賽後三線作戰，周一先下一城捧起「足總盃」，全隊士氣處於高峰，主教練李志堅坦言捧盃感覺非常開心，今場將目光轉向「高級組銀牌」，他認為球隊有足夠信心應付大戰。

話雖如此，「堅Sir」認為理文和東方龍獅一樣，停賽期間基本陣容變動較少，是很難應付的對手，加上東方龍獅陣中有盧卡斯及辛祖缺陣，今場不宜輕敵。首季執教東方龍獅就已成功桂冠，但「堅Sir」直言未「夠喉」：「本身我自己未攞過銀牌，所以動力會大啲。」

理文今屆晉級過程極具説服力，三戰轟入11球僅失1球，包括8強以5比1大勝衞冕的傑志。上仗雖然於聯賽不敵傑志，更有主力前鋒尼迪利領黃，今仗因累積牌數要停賽，但就有整整一周為今場大戰作調整，比東方龍獅有更充裕時間做準備，主教練陳曉明坦言會對球隊有幫助：「有足夠嘅休息，情況應該會比上嗰禮拜對傑志理想好多，有7日時間準備，應該會比對方有利，希望起碼發揮到自己嘅水平。」

繼上季捧走「菁英盃」，今季理文更有機會問鼎「高級組銀牌」，「曉明Sir」亦非常明白今次奪冠，對於理文未來發展的意義：「球會歷史始終唔係咁耐，對投資者嚟講，上年有『菁英盃』攞係鼓舞嘅。『銀牌』係香港最歷史悠久嘅淘汰賽，所以可以捧盃，對球隊嚟講係一個躍進。雖然贏同輸係一線之差，但一個實質嘅冠軍係重要嘅。」

▪毋需登入，立即睇直播：