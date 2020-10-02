壓倒勝當選年度最佳　羅拔仔：追夢不要停

拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基周四以壓倒勝榮膺2019/2020歐洲足協(UEFA)年度最佳球員，成為繼列貝利之後，第二位當選這個年度最佳嘅德甲球星；而拜仁亦成為大贏家，擸盡各項大獎。

頒獎禮喺日內瓦舉行，32歲嘅「羅拔仔」親身領獎，以477分嘅絕對優勢壓倒隊友紐亞(90分)及曼城中場奇雲迪布尼(66分)，奪得年度最佳嘅榮譽，而美斯、尼馬(53分)、麥巴比(39分)及C朗拿度(25分)分別排第4、7及第10位。

羅拔利雲度夫斯基上季攻入55球，協助拜仁捧走德甲、德超盃及歐聯冠軍，今次係佢首次奪得歐洲足協年度最佳嘅榮譽，同時亦喺今次頒獎禮上獲得最佳射手獎。至於隊友紐亞則榮膺年最佳門將，而甘美治則奪得最佳後衞，主帥費力克更被選年度最佳教練，拜仁差不多擸晒各項主要大獎；曼城的比利時中場奇雲迪布尼則獲得最佳中場嘅獎項。

「我覺得好感恩、自豪及興奮。當你付出努力而獲得呢個榮譽，實在是一件好特別嘅事，我為球隊所贏得嘅感到自豪！」「羅拔仔」領獎後亦忍唔住喺個人社交平台PO上自己捧住兩個大獎嘅威水相：「追夢不要停！感謝呢兩個咁有份量嘅榮譽，今天係值得自豪嘅時刻，但旅途仍然要繼續。」