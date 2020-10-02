真相！曼聯陷死亡之組堅有「人為因素」

英超勁旅曼聯今屆強勢再戰歐聯，粉絲梗係寄以厚望，不過抽籤結果真係「未如理想」，喺H組同巴黎聖日耳門(PSG)、RB萊比錫及巴沙克舒希同組。PSG係上屆歐聯亞軍、RB萊比錫就係上屆4強份子，呢一組被公認係今屆「死亡之組」。

抽籤結果出現後，大批曼聯球迷網上炮轟歐洲足協「造假」，尤其見到同屬第2檔次嘅曼城同車路士，「只係」抽入波圖同西維爾做種子隊嘅組別，令唔少曼迷遷怒負責抽籤嘅兩位前車路士球星杜奧巴同馬隆達。雖然幾乎每次大賽抽籤後，都有造假嘅陰謀論出現，但其實歐聯抽籤的確受「人為因素」影響，除咗球迷非常熟悉嘅「同國迴避」條例外，原來仲有一個「轉播潛規則」要遵守！

歐洲足協抽籤規例列明，佢哋應轉播商要求，如果同一地區有多過1支代表球隊參賽，球隊會被安排分開喺兩個賽日比賽，尤其係受歡迎嘅球會，盡可能唔會同一時間出賽，以免影響電視台收視。

以今屆為例，曼聯就「被配對」同利物浦分開踢，當利物浦被抽入位於「紅區」(A-D組)嘅D組，曼聯就只能夠去「藍區」(E-H組)，所以當第2檔次抽到曼聯嗰陣，明明當時係有C組(波圖)同H組(巴黎聖日耳門)兩個空檔，但曼聯因為要避開利物浦所在「紅區」，所以會直接進入H組，而C組就由同車路士配對嘅曼城進入。

電視台嘅「配對」係根據球會受歡迎程度同觀眾數量，好似西甲係由皇家馬德里同巴塞隆拿為一組、德甲拜仁慕尼黑同多蒙特一組、意甲係祖雲達斯同國際米蘭一組。英超點解唔係由「冠亞軍」利物浦同曼城一組？怪就怪曼聯太受歡迎啦！