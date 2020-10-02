高級銀牌　「寶島」射手建功　東方龍獅奪冠

香港歷史最悠久的盃賽賽事——「高級組銀牌」今季盟主誰屬，周五（2日）在旺角大球場揭盅！東方龍獅憑「寶島奇兵」陳浩瑋及艾華頓的入波，以2比0勇挫理文，繼贏得「足總盃」桂冠4天後，再擸走「高級組銀牌」錦標，距離榮膺「三冠王」寶座再進一步。

東方龍獅受制於辛祖和盧卡斯不合上陣資格，前線作出多處調動，派出黃威、利馬和鍾偉強攻堅支援艾華頓。而理文亦因首席射手尼迪利停賽，用上「濠江射手」梁嘉恆任前鋒。雙方開賽初段攻勢略嫌保守，基華尼頓17分鐘殺入禁區，皮球被艾華度擋出底線。2分鐘後，亞哥斯達偷到基頓傳球失誤，射門卻被葉鴻輝輕鬆沒收。20分鐘，艾華頓禁區頂熨射，未能威脅袁皓俊。4分鐘後，利馬把握理文守衞解圍不遠，中路第一時間撞射被封阻。29分鐘，艾華頓開出角球，接應的基頓揪射柱邊出界。35分鐘，基華尼頓開出自由球，梁嘉恆搶點攻門惜未能命中。半場前，理文主將余煒廉傷出成賽事轉捩點，談樂軒頂替其位置，防中沙普夫縮後任中堅替工。兩軍半場互交白卷。

換邊後，東方以前鋒陳浩瑋入替黃梓浩施加壓力。53分鐘利馬左路罰球開出，門將袁皓俊拍出不遠，艾華頓意圖補中卻偏離目標。2分鐘後，理文差點就能偷襲成功，沙普夫禁區內二傳，接應的亞哥斯達姍姍來遲，被基頓快一步解圍。直至76分鐘，東方龍獅終於打開缺口，艾華頓左路長推直進，「寶島奇兵」陳浩瑋入楔近柱射成1比0，為東方取得領先優勢。理文其後換入李康廉和佐迪增強火力，可惜為時已晚。87分鐘，艾華頓突破越位單刀赴會，扭過袁皓俊射成2比0鎖定勝局，繼上場「足總盃」射入致勝球後再次於決賽入波。90分鐘，沙普夫侵犯茹子楠「兩黃一紅」被逐。

東方龍獅最終靠「後備殺手」陳浩瑋和艾華頓的入波，以2球擊敗理文，奪得今季第二項錦標，距離成為「三冠王」再邁進一步！