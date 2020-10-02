高級銀牌　又係佢！艾華頓榮膺MVP

「高級組銀牌」落幕，最終東方龍獅下半場發力，以2比0擊敗理文，捧走今季本地球壇最後一項頂級盃賽冠軍。比賽中東方龍獅巴西攻擊手艾華頓盡顯身價，貢獻關鍵助攻，協助球隊打開僵局之餘，最後更射入鎖定勝局的「埋齋波」，成為球隊捧盃功臣，亦繼早前足總盃決賽之後，再次被賽會評為全場MVP（最佳球員）。

由於東方龍獅的盧卡斯及辛祖兩位主力前鋒，因不符合資格今仗決賽要避戰，今場「森巴三寶」只剩艾華頓可以上陣，帶領球隊衝鋒陷陣。缺少兩位好拍檔的艾華頓，今仗要肩負起反擊重任，開局初段顯得多少孤立無援，上半場更在一次無衝撞的情況下，因踩到場中下陷處，一度受傷需要到場外接受治理，可幸最終並無大礙。換邊後，這位森巴兵成功與後備入替的「寶島奇兵」陳浩瑋擦出火花，前者76分鐘左路突破傳中，助攻後者射入領先的一球。其後艾華頓越踢越起勁，87分鐘籍一次反擊機會殺入理文禁區，扭過對手門將袁皓俊射入，為東方龍獅奠定勝局。艾華頓慶祝入球的時候，亦向傳媒展示印有家人照片的護腿板，可見這個入球對他意義深刻。

繼足總盃決賽交出出色表現之後，今場「高級組銀牌」決賽艾華頓亦被評為最佳球員獎，賽後東方龍獅主教練李志堅，為這位愛將頒發MVP獎之餘，不忘大讚這位愛將，更大方分享艾華頓「使用說明書」：「當然佢係一個相當難得嘅球員，身體質素各方面，都係相當出色。其實大家都知道佢點樣踢，無論係對面嘅教練，或香港嘅球員都好熟悉佢。其他球員嘅走動配搭，點樣分散對手嘅對佢嘅封鎖，令到佢有機會突圍，先至係關鍵。」