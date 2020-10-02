歐霸抽籤　AC惡打英超3雄抽上籤

歐霸盃周五（2日）晚進行分組賽抽籤，3支英超代表阿仙奴、熱刺及李斯特城抽得上上籤，出線問題不大，相反喺附加賽驚險過關嘅意甲代表AC米蘭被編入死亡之組，同組對手包括蘇超班霸些路迪與近年進步神速嘅法甲奇兵里爾，爭出線料有一番惡鬥。

AC米蘭喺附加賽作客葡超里奧艾維靠加時最後一刻入波逼和對手2比2，然後互射12碼射足12輪先驚險過關，可惜嚟到抽籤繼續冇運行，由於AC近年喺歐戰成績平平，加上去年因違反財務公平競技條例被禁出戰，所以今屆分組賽抽籤僅被列為第三種子，結果佢哋抽中同蘇超9連霸盟主些路迪、法甲勁旅里爾及捷克代表布拉格斯巴達同組，絕對唔易應付。另一支意甲球隊拿玻里喺F組面對皇家蘇斯達及阿爾克馬爾，爭出線亦有一定阻力。

相反英超3雄運氣唔錯，阿仙奴喺B組對住維也納迅速、莫迪及鄧達克，發揮正常可穩奪首名；李斯特城喺G組亦只有布拉加較為硬淨，其餘2隊AEK雅典、索爾亞威脅不大；透過外圍賽及附加賽晉級嘅熱刺則身處J組，對手包括盧多格德斯、寧斯及安特衞普，領隊摩連奴應該好滿意。

歐霸盃分組賽暫定於10月22日開打，12月10日煞科，決賽則於明年5月26日於波蘭格但斯克上演。

歐霸盃分組賽形勢

A組

羅馬（意大利）

年青人（瑞士）

克盧日（羅馬尼亞）

索菲亞中央陸軍（保加利亞）

B組

阿仙奴（英格蘭）

維也納迅速（奧地利）

莫迪（挪威）

鄧達克（愛爾蘭）

C組

利華古遜（德國）

布拉格斯拉維亞（捷克）

比亞斯華夏普爾（以色列）

尼斯（法國）

D組

賓菲加（葡萄牙）

標準列治（比利時）

格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

列治普斯納（波蘭）

E組

燕豪芬（荷蘭）

PAOK（希臘）

CF格蘭納達（西班牙）

奧摩尼亞（塞浦路斯）

F組

拿玻里（意大利）

皇家蘇斯達（西班牙）

阿爾克馬爾（荷蘭）

列積卡（克羅地亞）

G組

布拉加（葡萄牙）

李斯特城（英格蘭）

AEK雅典（希臘）

索爾亞（烏克蘭）

H組

些路迪（蘇格蘭）

布拉格斯巴達（捷克）

AC米蘭（意大利）

里爾（法國）

I組

維拉利爾（西班牙）

卡拉巴克（阿塞拜疆）

特拉維夫馬卡比（以色列）

施華斯堡（土耳其）

J組

熱刺（英格蘭）

盧多格德斯（保加利亞）

寧斯（奧地利）

安特衞普（比利時）

K組

莫斯科中央陸軍（俄羅斯）

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

飛燕諾（荷蘭）

禾夫斯貝加（奧地利）

L組

真特（比利時）

貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）

賀芬咸（德國）

利巴域（捷克）

註：48隊分12組，進行主、客雙循環賽事，每組首、次名出線，連同8支歐聯小組第3名共32支球隊進行淘汰賽。