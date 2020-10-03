【官宣】利物浦識玩！0上陣前鋒賣2,350萬鎊

利物浦近年買人眼光獨到係舉世公認，不過球迷似乎忽略咗，「紅軍」賣球員亦相當識玩，經常能夠以極優厚條件賣人，球會周五(3日)宣布20歲前鋒利安比維斯達轉投錫菲聯，呢位小國腳雖然從未為利物浦踢過1分鐘嘅聯賽，但就以2,350萬鎊高價賣出，比起佢哋收購堤亞高艾簡達拿嘅轉會費更多，而且仲喺利安比維斯達合約中加入為期3年嘅「回購條款」，呢單交易基本上係「冇得輸」！

利安比維斯達喺2017年出道，3年間從未踢過1分鐘英超賽事，「紅軍」生涯只係喺英足盃同英聯盃踢咗唔夠200分鐘，喺人才濟濟嘅利物浦根本冇落場機會。不過利安比維斯達潛力十足，上季外借史雲斯喺英冠入11球，結果得到錫菲聯賞識，最終順利轉會簽約5年，利安比維斯達表示：「錫菲聯係冒起中球隊，上季排第9位，或者我可以用入波，幫球隊拎到比上季更加高嘅排名。」

利物浦呢單交易相當高明，除咗收到2,350萬鎊轉會費，同時亦加入「回購條款」，利物浦可以喺3年內隨時簽番呢位前鋒，據報「回購價」係4,000萬鎊，意味如果利安比維斯達真係成功上位，利物浦都可以收回己用。即使利物浦決定唔行使「回購條款」，利安比維斯達下次轉會，利物浦亦可有15%分帳，真係點玩都贏！