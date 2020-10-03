肥安又要進來了 白禮頓頂得順冇呀？

英超開季進步最大球隊，非由安察洛堤領軍的愛華頓莫屬，這支上季排第12位的球隊，開咧3連勝氣勢強勁。

愛華頓今季買人對辦，占士洛迪古斯光芒四射，前鋒卡維特利雲，更以5球領先射手榜，火力有保證，愛華頓周中聯賽盃大勝韋斯咸，開季各項賽事連贏6場。星期六晚主場迎戰白禮頓，繼續贏波機會極大。

白禮頓近期連續2場不敵曼聯，氣勢被打斷，加上過去3次聯賽作客愛華頓均輸波，今場熱捧愛華頓主勝。

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 仙台維加泰

有線664、604台

周六2:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 川崎前鋒

香港開電視77台、有線661、601台

周六6:00pm 日職 大分三神 Vs 清水心跳

有線661、601台

周六6:00pm 韓職 全北汽車 Vs 浦項制鐵

無綫85台

周六7:30pm 英超 車路士 Vs 水晶宮

Now621、611

周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 白禮頓

Now621、611

周六10:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 維拉利爾

Now632

周日0:30am 英超 列斯聯 Vs 曼城

Now621、611

周日0:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 基達菲

Now632

周日2:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 羅馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日3:00am 英超 紐卡素 Vs 般尼

Now621

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs 紐約城

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台