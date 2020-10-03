同時入選2支國家隊　查奧爾焗表態

狼隊「扭波王」艾達馬查奧爾，有權選擇代表馬里或者西班牙國家隊出賽，雖然佢之前已經兩度入選西班牙國家隊，但至今仍未正式出賽，意味佢仍然「有得揀」。下星期國際賽期前，西班牙同馬里足總公布嘅最新國家隊名單，竟然齊齊徵召呢位「大隻仔」入伍，艾達馬查奧爾今勻唔表態都唔得。

24歲嘅艾達馬查奧爾曾代表西班牙各青年梯隊上陣，不過就曾經唔止一次表示唔排除會代表馬里上陣，上年11月佢接受西班牙國家隊徵召，可惜因傷退隊，上個月佢再次被西班牙召喚，點知又因為新冠肺炎檢測陽性而再次退隊，令馬里足總仍然有機可乘。

西班牙領隊安歷基喺公布大軍名單後表示：「今次係西班牙第3次徵召艾達馬查奧爾，希望今次佢可以順利首演，當然最終決定權喺佢手上，我哋會尊重佢嘅選擇。」消息指艾達馬查奧爾會屬意代表西班牙上陣。

另外，馬里今次亦徵召效力愛華頓嘅中場杜哥利，呢位27歲球星之前踢過法國青年軍，但就一直未獲法國國家隊徵召，馬里希望佢同艾達馬查奧爾可以齊齊「加盟」。