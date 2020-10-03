「狂人」性感足球撼哥迪奧拿

「性感足球」代表列斯聯周日凌晨主場迎戰曼城！由「狂人」比爾沙執教嘅列斯聯，以悅目踢法吸引唔少球迷注意，今場撞正上季射入102球嘅曼城，隨時又會大手交易，況且兩隊開季防守力都麻麻，中位數3.5球入球大捧得過。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

列斯聯升班之後，依然冇改變性感踢法，英超開季首2戰均開出總入球「7+」，開咧戰作客不敵利物浦3比4，其後主場鬥同為升班球隊富咸，調番轉以4比3贏波，夠晒精彩。佢哋上場聯賽雖然只係小勝錫菲聯1比0，但計埋錄得聯賽2連勝，一班球員明顯已經站穩陣腳，建立起信心。

列斯聯領隊比爾沙喜用進取型陣式，中場線開始以高位逼搶，並且於進攻時互相走位配合，陣中多名球員均具備入球能力，波蘭中場基列治及葡萄牙中翼鋒希達哥斯達已經分別射入2球，前鋒班福特腳風亦順，面對近期防守頻頻出現漏洞嘅曼城，有望再度取得入球。

防線甩漏未解決

曼城上輪聯賽大敗，主場以2比5不敵「狐狸」李斯特城，開出總入球「7+」，3名後衞基爾獲加、艾利加西亞及班捷文文迪輪流犯錯連累「藍月亮」輸12碼，似乎困擾曼城多年來嘅後防問題，仍未可以徹底解決。領隊哥迪奧拿都冇晒計，依家可以做就係吩咐球員盡量爭取入球，希望可以抵銷後防錯誤，以史達寧、奇雲迪布尼及菲爾科頓組成嘅攻擊鋒線，夾慣夾熟有質素，要入多幾球冇難度。

周中英聯盃對般尼一仗，曼城多位主力請纓落場，結果大勝3比0，一掃大敗於「狐狸」腳下悶氣，預料今仗即使作客都會搶攻，遇上娛樂性踢法嘅列斯聯，相信又係一場入球盛宴，入球大咪錯過。