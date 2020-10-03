當選十大傑青　歐鎧淳勸勉年青人：擇善固執

首位四征奧運的游泳代表、12項香港游泳紀錄保持者「美人魚」歐鎧淳，當選本年度「十大傑出青年」。她表示知悉自己獲選後的即時反應是：「感覺矛盾，其實今年很多人都過得不愉快，好像開心的事情不應該發生在自己身上，只希望得獎可以分享正能量給大家。」形象健康、樂觀、知性的歐鎧淳，坦言自己也有遇挫折的時候，這全憑意志去克服，問她給一句話為香港的年青人打氣，她寄語：「擇善固執、活在當下、搏盡無悔。」

歐鎧淳今日（3日）與一眾得獎者出席頒獎儀式，她回顧多年來的游泳路途，箇中辛酸及滋味：「當一個全職運動員，看似輕而易舉，單純地追逐自己喜歡的事，拋棄一切亦可不理會周遭的事物；但內裏所要求是無比的堅持，是碰上逆境也要繼續前進、尋求進步的堅韌力。」她為自己訂下目標，就是「挑戰自己，為港爭光」，不諱言遇到挫折時也會哭，但「哭過便要振作。」

歐鎧淳亦回顧大學時期的一段低潮經歷：「在美國讀大學的一段日子，可說是我游泳的低谷。起初因高傲，自己一直無法融入大學泳隊，接連與教練、隊友關變差，甚至萌生離隊念頭。直至有天副教練提議我不妨在每天訓練時，都問候一下隊友，看看能為他人做些什麼。」之後便一步步融入泳隊。

一共54次打破香港紀錄，現今保持12項香港游泳紀錄的她，曾出戰2008北京、2012倫敦及2016里約熱內盧三屆奧運，去年更於新加坡公開賽游出100米背泳的A標時間，順利取下東京奧運入場券，成為香港首個4征奧運的香港泳手。她說這是自己最感自豪的一件事，因為縱有外間聲音或有反對，但她一直堅持，從未言棄。面對將來，歐淳鎧期望可透過不同的方式和渠道，向社會發放正能量，以自身對運動的堅持感染他人。疫情下，東京奧運延至2021年舉行，她亦會繼續拼搏，力爭無悔的成績。