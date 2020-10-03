占士「一眉」合轟65分　湖人總場數2比0

NBA總決賽第2回合，湖人把握熱火兩名主力因傷缺陣的機會，靠著勒邦占士和安東尼戴維斯合轟65分，以124：114輕取對手，總場數領先2：0。

因達基斯和巴姆艾迪巴約高掛免戰牌，熱火今場改由李安納和希路擔任正選，但面對雙星領軍的湖人，幾乎全場處於捱打局面。湖人上半場在禁區可謂如魚得水，17投15中取得30分，在外線出手27次，更打破2017年騎士創造的總決賽半場三分球出手紀錄，領先68：54返回更衣室。

換邊後安東尼戴維斯火力全開，遠投近切無往不利，單節獨攬15分，帶領球隊一度拉開18分優勢。但熱火未有放棄，點點開花縮窄到10分分差，末節更憑著占美畢拿兩罰俱中，追剩9分分差。但關鍵時刻紫金雙星再度挺身而出，連續單打得手，順利笑納2連勝。

數據方面，「一眉」本仗20投15中，以高達75%的命中率取得32分14籃板，「大帝」則交出33分9籃板9助攻的準三雙表現。反觀熱火靠著一哥占美畢拿獨挑大樑，上陣44分鐘，攻進25分8籃板13助攻的他賽後表示：「我們不會放棄，並會全力戰鬥到最後一兵一卒。比賽還沒結束，我們只是落後0：2，但我們必須做點什麼扭轉劣勢。」