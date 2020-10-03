占士2入波1助攻　愛華頓開季7連勝

周六（3日）晚英超，愛華頓憑占士洛迪古斯交出2入球、1助攻，加上卡維特利雲取得個人今季第9球，主場以4比2大勝白禮頓，聯賽連盃賽開季7連勝，佢哋下場會喺國際賽後主場迎戰上季盟主兼同市宿敵利物浦，上演默西賽德郡打吡，勢必爆發今季英超第一個高潮。

受華頓今場有巴西中場阿倫盧利奧受傷，由湯姆戴維斯擔正，另外基菲爾施古臣亦取代安祖高美斯正選披甲。一開波愛華頓便壓住對手狂攻，卡維特利雲同史密斯高文嘅射波都逃唔過客軍門將馬菲賴恩十指關；戰至16分鐘，占士洛迪古斯開短角球，基菲爾施古臣左路傳中，卡維特利雲遠柱跳頂入網先開紀錄，呢球亦係佢喺今季個人第9個入波，單計聯賽入咗6球，暫時領先聯賽神射手榜。卡維特利雲啱啱首次入選英格蘭大國腳，證明領隊修夫基冇睇錯佢。

之後愛華頓有巴西鋒將李察利臣傷出，由伊禾比入替；上半場冇咩攻勢嘅白禮頓，完半場前4分鐘把握主隊門將比克福特接波甩手，由馬奧比門前射入追成1比1，點知去到補時，耶利文拿接應「占士」罰球近門頂入成2比1，幫愛華頓保住領先優勢返入更衣室。

下半場白禮頓用祖爾韋特文入替近幾場喺右路表現出色嘅蘭普堤，可惜未見成效即輸多粒，卡維特利雲中路傳交左邊伊禾比，後者地波傳中，「占士」遠柱冇人看管下射成3比1；70分鐘，又係左路攻勢，今次輪到杜哥利傳畀「占士」用右腳射入，白禮頓補時雖由比蘇馬射入世界波追成2比4，但無阻愛華頓全取3分。