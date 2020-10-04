艾達臣「派膠」！曼城連續2場失分

周日(4日)凌晨英超，曼城領先之下，因為門將艾達臣摩拉斯出迎嚴重犯錯，導致作客被列斯聯逼和1比1，「藍月亮」連續2場失分，開季3場已經落後踢多1場嘅榜首愛華頓8分，今季爭標實在唔樂觀。

曼城開波初段係威係勢，奇雲迪布尼主射罰球，可惜中柱唔入，呢位比利時國腳跟住又有1次勁射被擋出，踢到17分鐘，史達寧由左路扣入中路妙射破網，為曼城打開紀錄。

不過換邊之後，列斯聯發威，下半場頭15分鐘，呢支新升班球隊取得68%控球率，壓住曼城來打。踢到59分鐘，列斯聯球員開出角球，曼城門將艾達臣摩拉斯出迎打手槌，竟然將個波打落隊友班捷文文迪身上，再反彈落地，益晒列斯聯前鋒洛迪高摩連奴射入空門，扳平1比1。

列斯聯得勢不饒人，繼續搶攻，洛迪高摩連奴有1次頭槌幾乎破網，但被艾達臣摩拉斯撲到再中橫楣彈出。班福特亦有1次勁射被艾達臣摩拉斯救到，加上史達寧禁區內起腳斜出，最終雙方打和1比1。

曼城繼上輪英超2比5大敗於李斯特城腳下之後，今場又失分，3戰只有1勝1和1負，爭標之路開壞個頭。

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