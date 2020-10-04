哥迪奧拿創最差開季紀錄！套路已被睇穿

曼城被列斯聯逼和1比1之後，今季英超3戰僅取得1勝1和1負，入6球失7球，成為領隊哥迪奧拿教波生涯最差開季成績，「藍月亮」今場比賽有幾個關鍵數據，都不如新升班球隊列斯聯，哥帥以往行之有效嘅戰術，已經被對手睇穿，

哥迪奧拿對上1次領軍開季3戰僅1勝，已經係2008年首季執教巴塞隆拿，當年同樣取得1勝1和1負，但入咗7球，只失3球，換言之計埋得失球，哥帥今季創下教波生涯最差開季成績。

曼城今場波有唔少時間處於劣勢，特別係下半場被列斯聯控制大局。睇番今場數據，更加清楚曼城表現不如對手，「藍月亮」雖然有23次射門，但只有2次中目標，列斯聯12次射門，有7次中目標，效率明顯勝一籌。

最諷刺係哥迪奧拿以「傳控足球」聞名於世，但曼城今場只有313次成功傳球，列斯聯有349次成功傳球，控球比率列斯聯達52%，比曼城高4%，其中下半場頭15分鐘，列斯聯更取得68%控球率，哥帥嘅看家本領都被對手超越。

事實上，列斯聯主帥比爾沙今場採取主攻踢法，同曼城鬥攻，教訓哥迪奧拿呢位「徒弟仔」。

不過，曼城成績下滑，又唔可以怪晒哥迪奧拿，因為球隊受傷兵問題困擾，2位前鋒阿古路、加比爾捷西斯都養傷，哥迪奧拿被逼排無鋒陣，大衞施華離隊之後，中場由「雙核」變成奇雲迪布尼「單核」。

加上整體球員狀態不足，左閘班捷文文迪表現簡直係災難性，鋼門艾達臣摩拉斯淪落到「派膠」，哥迪奧拿有排頭痕。

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