【明星撞樣打吡】維拉柏豪鬥紅軍張曦雯
2020年10月04日 12:00
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星期日英超尾場，阿士東維拉主場對利物浦，兩軍都有著名球星撞樣港星，維拉隊長基亞利殊似十足周柏豪，利物浦雲迪積克同張曦雯撞樣，今場可以話係明星撞樣打吡。
紅軍聯賽3戰全勝，但堤亞高艾簡達拿同沙迪奧文尼，因確診新冠肺炎肯定缺陣，隊長佐敦軒達臣又未好番，中前場點都爭啲。
維拉頭兩場聯賽贏晒，仲保持清白之身，新加盟嘅門神達米安馬天尼斯，表現神勇，令防線穩陣咗好多，而且維拉近7次聯賽主場對紅軍，有6次開3球或以下，紅軍要攻破佢哋都唔容易，3.5球嘅細盤有買趁早。
法達斯維
焦點賽事直播表
周日3:00pm 日職 橫濱水手 Vs 神戶勝利船
有線661、601台
周日6:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 切爾達
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周日7:00pm 英超 李斯特城 Vs 韋斯咸
Now621
周日7:00pm 英超 修咸頓 Vs 西布朗
Now622
周日8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 畢爾包
Now632
周日9:00pm 英超 阿仙奴 Vs 錫菲聯
Now621
周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 富咸
Now623
周日10:00pm 西甲 利雲特 Vs 皇家馬德里
Now621
周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 熱刺
Now621、611
周一2:15am 英超 阿士東維拉 Vs 利物浦
Now621
周一3:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 基達菲
Now632、611