【明星撞樣打吡】維拉柏豪鬥紅軍張曦雯

2020年10月04日 12:00
  • 東網電視
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    星期日英超尾場，阿士東維拉主場對利物浦，兩軍都有著名球星撞樣港星，維拉隊長基亞利殊似十足周柏豪，利物浦雲迪積克同張曦雯撞樣，今場可以話係明星撞樣打吡。
    紅軍聯賽3戰全勝，但堤亞高艾簡達拿同沙迪奧文尼，因確診新冠肺炎肯定缺陣，隊長佐敦軒達臣又未好番，中前場點都爭啲。
    維拉頭兩場聯賽贏晒，仲保持清白之身，新加盟嘅門神達米安馬天尼斯，表現神勇，令防線穩陣咗好多，而且維拉近7次聯賽主場對紅軍，有6次開3球或以下，紅軍要攻破佢哋都唔容易，3.5球嘅細盤有買趁早。
    法達斯維
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