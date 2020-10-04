港超聯　傑志冠忠南區變陣鬥法

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港超聯賽事正進入白熱化階段，今場由傑志迎戰冠忠南區。傑志只要最後2場全勝，就可以奪得聯賽冠軍。今場精銳盡出，擺出全攻形陣式。門將王振鵬繼續擔任正選，防線則作出調動，朴俊烔、陳晉一先列後備，由「老大哥」丹尼、李毅凱頂替，加上羅梓駿和艾里奧。中場有隊長黃洋、基爾頓以及小將巴拉克；3位射手蘇沙、加維蘭以及高美斯首次同時正選上陣，令人期待。

至於冠忠南區雖然爭標無望，亦勢要成攔路虎，一眾主力繼續正選上陣，龍門依舊是謝德謙，中堅由川瀨浩太夥拍比圖，隊長積施利、許宏鋒出任左右2閘，中場分別是列文、劉浩霖，陳廣豪退居後備，由陳凱柏頂上；入球重任繼續落在夏志明、佐佐木周以及史提芬身上。

雙方陣容如下:

傑志

1王振鵬[GK]

3丹尼

4李毅凱

5艾里奧

10基爾頓

11蘇沙

18高美斯

19黃洋[C]

29加維蘭

31羅梓駿

34巴拉克

後備:

23郭劍橋[GK]

6朴俊烔

12杜馬思

22賓紀文

28鄭展龍

35史雲斯頓

95陳晉一

冠忠南區

29謝德謙[GK]

4川瀨浩太

6列文

7史提芬彭利拿

8劉浩霖

11佐佐木周

12許宏鋒

14夏志明

18積施利[C]

20比圖

26陳凱柏

後備：

1蔡子濤[GK]

13陳廣豪

16陳肇鈞

21叢振洪

22鄭進泓

30黃獻中

「中銀人壽香港超級聯賽」今午3時於香港大球場上演獨腳戲，傑志硬撼冠忠南區。力爭重奪聯賽冠軍的「藍鳥」傑志，聯賽加盃賽豪取3連勝，來到爭冠最後階段不容有失，但要保住1哥席位，今仗要先問過有守將川瀨浩太「刑滿復出」的冠忠南區，激戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時直播）

傑志復賽後取得3勝1負，成功登上聯賽榜首，球員發揮理想是關鍵，當中羅梓駿近3仗都以正選身份上陣，表現出色，上場更攻入了今季第1球，他認為這個入球增強了自身信心，令其踢法更具侵略性。由於唐建文累積5面黃牌需停賽，羅梓駿今仗有機會重返閘位，「羅梓」表示已經準備好位置上的改變，形容陣營氣氛良好，隊友相當專注，將餘下2場聯賽當作決賽一樣全力應戰。

「藍鳥」上仗聯賽以3比2險勝富力R＆F，相隔3天就要迎戰冠忠南區，主教練朱志光坦言個別位置的球員由於跑動較多，影響體能恢復，但整體沒有太大問題。傑志早前在菁英盃決賽以3比1擊敗冠忠南區，但朱Sir預計今仗絕對不會輕鬆：「雙方人腳已經面目全非，好多球員都可以重新上陣，上場表現難以作準，希望球隊可以集中應付對方嘅死球攻勢。」

佐佐木周鬥志十足

復賽後不少球隊要面對緊密賽程，球員想保持狀態不易，教練亦要面對調兵布陣上的困難，這個難題對僅得18人應付復賽的冠忠南區尤其艱巨，主教練列文對此表示頭痛：「得18位球員喺大概兩星期之內應付5場波，的確係一大挑戰。」繼早前菁英盃決賽不敵今場對手傑志之後，冠忠南區上仗聯賽亦只能以1比1逼和愉園，但5月起執起教鞭的列文，依然對球隊現況感到樂觀：「我哋有新教練，新球員，仲有新思維，球隊正處於重整期嘅起步階段，至今我對整體表現都好滿意。」

冠忠南區今仗有陳港斌停賽，可幸有日本守將川瀨浩太坐完波監，有望重回正選大軍，與同鄉佐佐木周再度聯手，為球隊攻守兩端注入動力，其中後者近3次為冠忠南區披甲，射入2球兼貢獻1次助攻，論復賽期間最搶鏡球員非他莫屬，主教練列文對兩位東瀛兵的表現都十分滿意：「川瀨浩太同佐佐木周都係年輕球員值得學習嘅好榜樣，尤其後者比賽中鬥志旺盛，仲可以勝任唔同位置，嚟緊一季對我哋非常重要。」

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