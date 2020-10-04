17歲超新星「助攻戴帽」多蒙特大炒弗賴堡

多蒙特近年新星湧現，球隊喺周六(3日)晚德甲，以4比0大勝弗賴堡，隊內17歲中場基奧雲尼雷拿貢獻3次助攻，認真犀利，人氣直逼2位千禧後天才隊友艾寧夏蘭特、查頓辛祖。

基奧雲尼雷拿上月對慕遜加柏，射入1球，已經引起各界關注，但多蒙特之後連輸2場，當球迷以為呢位美國U17小國腳只係曇花一現時，佢今場立即發威，上半場直線傳畀艾寧夏蘭特射入打開紀錄。

下半場只係開波2分鐘，基奧雲尼雷拿開出角球，由安利簡恩頂入，踢到66分鐘，基奧雲尼雷拿喺中場搶到波後，盤球前進，又係以一下直傳畀艾寧夏蘭特射入，同第1個入球幾乎一模一樣，睇來2人早已經建立深厚默契。多蒙特頭3個入球都係由基奧雲尼雷拿策動，個人完成「助攻帽子戲法」，年紀輕輕已經成為球隊中場「大腦」。

踢到補時，艾寧夏蘭特原本可以連中三元，但佢唔貪功，選擇「單刀橫傳」畀柏斯歷克射入空門，送夠4隻光蛋畀弗賴堡。

另外，RB萊比錫同樣以4比0大勝史浩克04，曾經喺德甲有過風光日子嘅史浩克04，今季3場聯賽輸晒排包尾，實在令人唏噓。