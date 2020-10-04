桌球掌門人確診　奧蘇里雲即宣布唔玩

新冠肺炎疫情在歐洲仍然肆虐，病毒已入侵桌球界，72歲的世界桌球巡迴賽主席赫恩宣布確診，消息傳出不久，「火箭」奧蘇里雲即宣布退出正進行的冠軍聯賽。

在英國經營桌球、飛鏢及拳擊項目的赫恩，其兒子艾迪上周被檢測呈陽性，而作為桌球掌舵人的赫恩周六透過發言人宣布自己「中招」，並已進行自我隔離，發言人指赫恩情況很好，沒有任何症狀，而其他工作作員及家屬也接受檢測，結果均為陰性。

早前在歐洲大師賽已有兩球員包括加利威爾遜及韋爾斯確診，再加上赫恩「中招」，令桌球界面臨巨大風險，曾經批評赫恩防疫不足的6屆世界冠軍奧蘇里雲已經通知冠軍聯賽賽會退賽，賽會發言人稱：「奧蘇里雲已提出退賽，他指不想進入這個氣泡當中。」其出賽席位則由艾斯利補上。

其實，奧蘇此舉並不意外，他在早前歐洲大師賽輸波後曾經講過：「我覺得比賽中自己好脆弱，要知道感染病毒嘅人會接觸其他人，所以一定要保持距離...我身邊有人因感染病毒死去，亦無人知呢個病毒對我哋影響幾耐，我唔想冒險。」奧蘇最快再比賽，可能是10月12日的英國公開賽。

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