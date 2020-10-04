終極出手！曼聯24小時內簽卡雲尼

曼聯簽前鋒取得突破性進展，根據英國《每日郵報》報道，曼聯已經同現時屬於自由身嘅烏拉圭國腳卡雲尼達成協議，雙方同意簽定一份稅後21萬鎊周薪嘅2年合約，呢位33歲射手將於周一(5日)抵達英國，進行體測，如無意外就會正式成「魔」。

曼聯之前一直想簽入前鋒及翼鋒，但收購多蒙特新星查頓辛祖，以及借用皇馬射手盧卡祖域、巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，都未能成事，所以決定斟介自由身嘅卡雲尼，起碼唔需要同另一間球會傾，比較易得手。

卡雲尼嘅經理人古利蒙尼接受傳媒訪問時，承認同曼聯達成協議：「無錯，我哋有1份協議。」但並未有透露詳細內容。英超轉會窗將於英國時間10月5日晚上關閉，曼聯要力爭盡快簽入卡雲尼。

卡雲尼過去7季效力巴黎聖日耳門(PSG)，於法甲上陣200場，射入138球，但隨住尼馬、基利安麥巴比、莫路伊卡迪近年先後來投，加上佢年紀唔細，開始淪為後備，上季法甲僅上陣14場入4球，今夏約滿之後，亦不獲PSG續約，希望卡雲尼加盟曼聯之後可以重生啦。