《創富FORM》強勢回歸！今晚直播好波

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等了很久引頸以待，我們最期待的《創富FORM》終於回來了！這個星期日(4日)J臣和樂比會做主持，和大家一起看歐洲足球賽事，當然會一起研究波盤，給大家意見。

說一說有甚麼賽事在直播期間上演，其中一場較矚目就是李斯特城對陣韋斯咸。李斯特城上星期表現令人驚喜，以5比2大勝曼城，華迪更連中三元，反映了「李城」狀態相當好，上季季尾的傷兵問題也完全解決。

韋斯咸表現也很驚喜，以4比0大勝上季排第七名的狼隊，韋斯咸在莫耶斯的帶領之下有一定的能力，面對着中上游的強隊，這一場賽事J臣和樂比會如何分析及投注呢？記得留意《創富FORM》了。

至於另一場注意賽事，當然是我們直播的德乙賽事，由基爾主場對杜塞爾多夫。今季由德甲降落德乙嘅杜塞爾多夫，保留多名上季主力，實力強橫，就睇吓今晚作客兩戰不敗嘅基爾，能否贏波殺上前列。想知兩位「賭波專家」對這場波的評價，記得留意星期日七時半，《創富FORM》和大家一起看足球直播！星期日(4日)晚見！

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