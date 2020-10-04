港超聯　傑志被南區逼和　斷送爭標主導權

港超聯賽事進入白熱化階段，周日(4日)在大球場上演獨腳戲，由傑志迎戰冠忠南區。傑志整場無論控球率，抑或射門次數都較冠忠南區優勝，可惜上半場在多次錯失入球機會下，只能打成0比0返回更衣室。73分鐘傑志終於憑加維蘭先拔頭籌，可惜比賽末段被川瀨浩太頭槌扳平，結果雙方握手言和，打成1比1平手。

傑志初段控制大局，7分鍾出現第1次攻門，丹尼後場大腳斬入禁區，高美斯被對方守將力壓下，射門軟弱無力。11分鐘，蘇沙在中場策動反擊，前鋒加維蘭單刀被門將謝德謙擋出，錯失黃金機會。24分鐘，丹尼左路傳中再次找到高美斯，禁區內一頂中楣，這名傑志中鋒之後亦被判犯規在先。28分鐘，巴拉克左路開出罰球，但加維蘭頂得太正，謝德謙一抱入懷。33分鐘，冠忠南區出現反擊機會，佐佐木周憑一己之力殺入禁區，可惜射門僅柱邊出界。上半場最後階段傑志力爭入球，先有加維蘭把握南區後衞比圖解圍失誤後，在禁區內施射。之後基爾頓再從右路傳中，高美斯禁區內成功頭槌攻門，惟未能命中目標，最終雙方半場打成0比0。

易邊後傑志繼續採取主動，47分鐘蘇沙在禁區外起腳，半射半傳下高美斯卻來遲一步。54分鐘，基爾頓開出罰球，中堅艾里奧後上迎頂高出。蘇沙隨後在禁區外亦勁射一腳，門將謝德謙飛身托出底線。56分鐘，高美斯接應基爾頓頭槌二傳，但單刀再一次未能射破謝德謙「十指關」。65分鍾，加維蘭墮後傳中，後備入替的賓紀文右路射斜。73分鐘傑志終於取得入球，高美斯左路壓落底線，橫傳給拍檔加維蘭，皮球彈柱入網，傑志領先1比0。傑志在領先後收起高美斯，換入後防朴俊炯，企圖加強防守。可惜卻被冠忠南區在84分鐘追成平手，列文在左路傳中，川瀨浩太力壓傑志後衞近門頂入。雙方之後未能增添記錄下，比數維持1比1完場。兩隊各得1分後，傑志多打1場下以17分繼續排在榜首，但爭標形勢變得被動，至於冠忠南區則以10分排在第5位。

傑志總教練朱志光對球隊未能取得更多入球感無奈：「我哋主導晒成場波，策動咗好多攻勢，不過球員可能有壓力，導致有好多入球機會都把握唔到。」對於門將王振鵬受傷離場，朱sir坦言對防線有直接影響：「列文個球傳中其實唔係太勁，如果龍門可以推番前條防線，絕對可以避免失波。」至於隊長黃洋則批評球隊不夠集中，對失去爭標主導權感失望，但寄望今次球員可以從吸收經驗：「球員有咗今次經歷之後，對下季有好大幫助，尤其喺一班年輕球員。」

冠忠南區尾段追平，賽後門將謝德謙十分滿意：「球隊發揮唔錯，上半場亦能夠打成平手，成功踢出賽前嘅防守部署，對住要努力爭聯賽冠軍嘅傑志，拎到1分已經好開心。」至於領隊貝可泓認為球隊在下半場表現愈來愈好：「上半場踢得太過拘謹，下半場防守壓返出啲，進取番少少，拎返好多反擊機會。」