熱刺缺孫興民惡唔出樣　曼聯當頭起撐主W

周日(4日)晚英超重頭戲，曼聯主場硬撼熱刺。曼聯上場聯賽僥倖贏波，總算成功開齋，周中英聯盃16強又大炒白禮頓晉級，球員重拾信心；相反連場征戰嘅熱刺續有弗爆射手孫興民倦勤，元氣大傷，加上紅魔近年主場專剋熱刺，揀主勝。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯上場聯賽作客白禮頓全場陷於苦戰，戰至球證鳴完場笛時仍打成2比2，幸得VAR發現對手於禁區犯手球而獲判12碼，由波基斯費南迪斯操刀破網險勝3比2，幾經辛苦終於打開今季聯賽勝利之門。與首輪主場輸畀水晶宮相比，主帥蘇斯克查復用上季季尾連場報捷嘅正選11人，「波費」入波奠勝之餘，亦妙傳前鋒拉舒福特攻入靚波，逐漸重上正軌。

另邊廂，熱刺問題更多，開季3場聯賽只得1勝1和1負，表現唔算標青，回巢嘅加里夫巴利仍有傷在身，之前對修咸頓食出大四喜嘅孫興民，上場對紐卡素受傷，據報或要休息1個月，冇咗「老孫」支援，中場迪利阿里又被雪藏，單靠射手哈利卡尼有啲孤掌難鳴。熱刺上周中英聯盃法定時間逼和車路士1比1，結果鬥至互射12碼才險勝過關，相隔2日又再出戰歐霸附加賽，雖然以7比2大勝海法馬卡比過關，但某程上因對手實力太弱，熱刺過去一周平均每隔兩日就比賽1場，就算分開兩隊應戰亦難免有疲態。

摩連奴4訪舊東家錄3敗

翻查紀錄，摩連奴自上季季中接手熱刺後，領軍4次鬥英超舊東家，包括曼聯及車路士只得1和3負，何況紅魔近6次聯賽主場交手獲5勝1負，明顯格食格，今場必趁機爭取連捷，簡單捧主勝。