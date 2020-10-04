港超聯　關鍵戰失分　朱志光：唔見錢一樣

力爭保住聯賽1哥席位的傑志，於周日（4日）「中銀人壽香港超級聯賽」與南區的關鍵戰中失分，最終只能以1比1賽和對手，未能把握擴大榜首優勢的機會。賽後無論是「藍鳥」球員或是教練團，都難掩失望的神情。

全場佔盡控球優勢的傑志，今仗派出高美斯及加維蘭兩位主力射手擔正，全力搶攻的意圖相當明顯，兩人首次以正選球員身分合作，開局默契略顯欠奉，可幸換邊後，兩人終於擦出火花，「Mr. Right」高美斯73分鐘殺入禁區，並將皮球傳至門前，加維蘭從後殺上射入，為傑志一度取得領先優勢。朱Sir賽後認為兩人製造了不少埋門機會，但依然希望可以提高把握力：「擺嗰波入網嗰下做得唔夠好。你話佢哋落唔落力？成隊波今日鬥志冇得彈，但球員要承受壓力，諗辦法入波，呢樣嘢要慢慢調節。」

取得1球領先優勢後，傑志77分鐘用南韓守將朴俊炯換走高美斯，希望加強防守，可惜這個這次換人未能取得理想效果，84分鐘被冠忠南區靠川瀨浩太的頭槌扳平比數，最終「藍鳥」只能帶走1分。對於傑志爭冠形勢響起警號，朱Sir只能苦笑道：「直接啲講，你跌咗銀包又執番，但係唔見咗錢，冇辦法唯有慳啲囉。」