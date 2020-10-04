莫天才WFH！韋斯咸大炒狐狸2連勝

開季3戰全勝嘅李斯特城，周日(4日)英超早場主場出擊，結果以0:3不敵韋斯咸，今季聯賽首嚐敗績，「槌仔幫」主帥莫耶斯染疫隔離，改由助教阿倫艾雲領軍，球隊反而連勝狼隊及韋斯咸，可謂意外驚喜！

李斯特城無疑實力較強，但韋斯咸靠簡單直接踢法破局，14分鐘，艾朗加斯威爾左路斬波入禁區，米查利安東尼奧遠柱接應頭槌頂入，韋斯咸領先1:0，安東尼奧跨季連續5場作客入波，似乎疫情下閉門作賽，對安東尼奧幫助好大。34分鐘，韋斯咸一次反擊，艾朗加斯威爾後場大腳送前，柏保路科奴斯跑足半場控定皮球，最後單刀埋門射入，韋斯咸贏到2:0。

下半場李斯特城改打343全攻型陣式，韋斯咸則堅守城池及長傳反擊，72分鐘，迪格蘭賴斯中圈突破，跑足半場引球入禁區起腳，省中楣底彈出，83分鐘，柏保路科奴斯傳送，查洛保雲單刀建功，補時階段哈維班尼斯為李城破蛋，但又因越位食詐胡，最終韋斯咸大勝3:0完場。

同晚另一場，修咸頓主場憑迪贊尼普及奧里奧爾羅美奧上下半場各建一功，以2:0擊敗西布朗，聯賽2連勝，西布朗開季4戰1和3負，仍未開齋。